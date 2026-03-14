Desde 2019 apostando por la fuerza del municipalismo

Oviedo tiene una población de 220.000 habitantes, según el padrón del 24-25, concentrada, en un 93%, en la zona urbana, con alrededor de una treintena de parroquias rurales dispersas en un territorio de unos190 kilómetros cuadrados. Ccomo capital del Principado, tiene un papel político destacado, al ser sede de las principales instituciones territoriales, como la Junta General del Principado, la Delegación de Gobierno, las consejerías o el mayor campus de la Universidad pública.

Con una población en constante crecimiento, que en los últimos tres años ha ganado casi un 6% de habitantes, al calor, sobre todo de los buenos datos de empleo, del carácter de ciudad de servicios, de la movilidad interna en el área metropolitana y la también creciente incorporación de extranjeros, la ciudad experimenta un avance notable acompañado de una transformación urbanística y en infraestructuras que la convierte en uno de los destinos más atractivos del norte de España, tanto para visitar como para fijar población.

Con un presupuesto en ejecución de casi 300 millones de euros, el municipio encara ya un segundo trimestre de año de grandes retos y de ejecución de proyectos trascendentales para la ciudad. Con el ambicioso proyecto de Capitalidad Europea de la Cultura sobrevolando sobre muchas de las actuaciones del actual equipo de gobierno y sus derivadas a otras áreas, más allá de la cultural, la ciudad está experimentando una metamorfosis hacia la urbe moderna, accesible y próspera que los ciudadanos demandan. Y es, precisamente, desde la administración local, la más cercana y accesible a los vecinos, desde donde es posible cristalizar esa realidad si hay voluntad y capacidad política para ello. Ahí radica el verdadero valor del municipalismo, en saber aterrizar las soluciones a los problemas o las aspiraciones de los ciudadanos en el territorio. Y Oviedo demuestra que lo está sabiendo hacer.

Una ciudad que tiene en marcha obras por un importe cercano a los 50 millones de euros en la actualidad, en lo que supone la mayor ejecución de inversión en infraestructuras y equipamientos de los últimos años. Con la remodelación del principal acceso a la ciudad, en el entorno de Santullano y la conversión de un tramo de autopista en una calle más y en su integración en la trama urbana creando nuevos itinerarios peatonales y ciclables, ahora pendiente de abordar su remodelación en el margen más cercano a San Julián de los Prados.

Un antes y un después

Con la transformación integral de los principales Centros Sociales del municipio y su modernización hacia un nuevo modelo de centro social integrado, con muchos más servicios en los barrios. El nuevo centro social de Ventanielles, con una obra ya muy avanzada, supondrá un antes y un después en una zona históricamente desfavorecida en la que se ha realizado una inversión municipal sin precedentes, con una remodelación del Palacio de Deportes que ya permite albergar eventos de relevancia internacional, como fue el partido clasificatorio de la Selección Española de Baloncesto, y que será la sede de grandes conciertos y actividades culturales, en convivencia con las competiciones deportivas, supliendo una carencia que tenía el municipio de espacios en los que albergar eventos multitudinarios de este tipo. Un modelo de centros sociales integrados que se extenderá a otros barrios, como la Florida o La Corredoria. La utilidad de lo municipal se plasma, también, en actuaciones de menor alcance en cifras, pero de enorme trascendencia en cuanto a uso y disfrute de los vecinos. Son las que el actual equipo de gobierno está ejecutando mediante el denominado plan de choque o de distritos por valor de más de 6,4 millones de euros.

Con estas partidas, plasmadas en el presupuesto municipal, los vecinos de muchos barrios podrán disfrutar de actuaciones muy demandadas y queridas en su entorno, como la culminación de la urbanización de la Ronda Sur, en Otero y Villafría, la mejora de la accesibilidad en Montecerrao, con la construcción del elevador de Víctor Sáenz, la ejecución de grandes itinerarios ciclables con la entrada en funcionamiento de la nuevas rutas de carril segregado entre Cerdeño y La Corredoria, en la senda del Nora o en Santullano conectado las dos glorietas, el desmontaje de la inutilizada fuente de la plaza Longoria Carbajal y su transformación en una gran plaza abierta, la ejecución de la nueva parada de autobús en el campo de golf municipal de Las Caldas o la adecuación de las escaleras en el parque del Oeste, además de la renovación de pavimentos y viales en varias calles que se suman al actual programa de mantenimiento que realizan nueve equipos dispuestos en todos los distritos urbanos y rurales.

Municipalismo también es apostar por reformar y dotar a los barrios de las mejores instalaciones deportivas, como se está haciendo en Ciudad Naranco, con unas nuevas pistas de atletismo de primer nivel ya en construcción, que darán servicio a todos los vecinos, a lo que se suma la cancha polideportiva cubierta aledaña y la pista infantil en el entorno de la plaza Juan Pablo II. O la renovación integral de las piscinas del parque del Oeste para mejorar su funcionamiento y para incrementar su eficiencia energética, además de la futura ampliación de las pistas de hockey en La Corredoria y de la permanente reforma y reparación de los desperfectos que surgen en algunos de los numerosos equipamientos deportivos de la ciudad, como las recientes mejoras en el campo Díaz Vega, Luis Oliver o Fumea, en Colloto. Porque fomentar los hábitos de vida saludables y facilitar la práctica habitual de deporte es otra manera de fijar población en una ciudad que, además, ostenta este año el título de Ciudad Europea del Deporte.

Un municipio, en definitiva, volcado en el ciudadano, con un equipo de gobierno y un alcalde, Alfredo Canteli, que no ha cejado en el empeño de impulsar la ciudad a todos los niveles y que seguirá trabajando cada día en la misma dirección.