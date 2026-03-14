El Ayuntamiento de Siero invertirá 75 millones de euros en agua y saneamiento en los próximos diez años

El Ayuntamiento de Siero ha dado un paso importante al poner en marcha el mayor plan de inversión en infraestructuras del concejo hasta la fecha. La iniciativa contempla una inversión global de 75 millones de euros destinada a mejorar y ampliar las redes de agua y saneamiento durante la próxima década. Las primeras actuaciones están previstas para comenzar en 2026 y se desarrollarán de forma progresiva hasta 2036, con el objetivo de modernizar unos servicios esenciales para el crecimiento del municipio.

Dentro de este ambicioso plan, cerca de 40 millones de euros se destinarán a actuaciones de saneamiento. La meta es clara: que todos los núcleos del concejo cuenten con este servicio básico, una mejora muy demandada en varias zonas del municipio. A ello se sumarán 25 millones de euros en inversiones relacionadas con el agua, dirigidos principalmente a renovar infraestructuras existentes y ampliar la capacidad del sistema de abastecimiento.

Las obras de saneamiento se financiarán íntegramente con recursos municipales. En el caso del agua, tal y como ha explicado el alcalde, Ángel García Cepi, el consistorio prevé abordar estas inversiones mediante un cambio en el modelo de gestión del servicio, que pasaría a externalizarse. Esta fórmula permitiría acometer con mayor rapidez las actuaciones necesarias para modernizar la red.

Entre las intervenciones previstas destacan la ampliación de los depósitos de El Berrón y Granda, la construcción de nuevos depósitos en Pola de Siero, El Piquero y Espiniella, así como la conexión del depósito de la capital del concejo con El Berrón, una actuación que reforzará la seguridad del suministro. Precisamente, una de las inversiones consideradas más urgentes es la de Pola de Siero, donde se proyecta la construcción de un nuevo depósito con un coste estimado de siete millones de euros.

El objetivo de todas estas actuaciones es garantizar el suministro de agua en todo el concejo y resolver algunos problemas críticos detectados en diferentes zonas, especialmente en el área central. El cambio de modelo de gestión fue aprobado en sesión plenaria el pasado mes de diciembre y la concesión del servicio externalizado tendrá una duración estimada de entre 25 y 30 años. Además, las principales obras relacionadas con el abastecimiento de agua deberán ejecutarse en los primeros cuatro años de la concesión.

Un grifo con agua. | LNE

Según ha señalado el alcalde, el proceso administrativo avanza “con toda normalidad”, y actualmente se está elaborando —por parte de una consultora externa— el estudio económico y de viabilidad que permitirá definir con detalle la futura concesión.

En términos globales, el plan prevé 65 millones de euros de inversión directa en agua y saneamiento. A esta cifra se añadirán otras actuaciones complementarias, que se ejecutarán de forma escalonada durante la concesión y que podrían alcanzar aproximadamente 9 millones de euros adicionales. De este modo, la inversión mínima prevista para mejorar ambos servicios alcanzará los 75 millones de euros, de los cuales 65 se ejecutarán en los primeros diez años.

Tal y como explicó el regidor, el objetivo es que todos los núcleos del concejo dispongan de saneamiento entre 2026 y 2036, lo que supondrá una inversión media cercana a cuatro millones de euros al año. Mientras que el saneamiento seguirá financiándose con fondos municipales, el Ayuntamiento llevará al pleno el cambio de modelo de gestión del agua para impulsar la externalización del servicio.

En varias ocasiones, el alcalde ha subrayado la importancia estratégica de esta inversión. Según ha recordado, el concejo no podrá seguir creciendo en población ni en actividad económica sin mejorar de forma decidida su red de abastecimiento. “Tenemos el agua más barata de los grandes ayuntamientos asturianos, pero también una de las infraestructuras más deficientes, por lo que la inversión es urgente”, ha señalado. El reto ahora, concluye, es garantizar que todo el municipio disponga de saneamiento y de un suministro de agua seguro, capaz de acompañar el desarrollo poblacional y económico de Siero en los próximos años.