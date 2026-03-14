Barbón defiende la estabilidad de su gobierno frente a un PP que "salta por los aires": "Lo gordo no es lo nuestro"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido este sábado la "estabilidad" de su gobierno frente a un PP que "salta por los aires" en localidades como Gozón. Así, ha afirmado que "lo gordo" no es que entre dos formaciones distintas haya diferencias, sino que ocurra en el seno del mismo partido.

El socialista ha hecho este análisis durante un acto en Arriondas preguntado sobre las discrepancias que han surgido entre su partido y Convocatoria por Asturias-IU ante la llegada de centros adscritos de universidades privadas.

Ha querido dejar claro que “somos dos organizaciones políticas independientes, y en lo que no está en el pacto de gobierno evidentemente tenemos posiciones diferentes. Lo lógico es que podamos tener determinados puntos en los que tengamos diferencia de posicionamiento o de proyectos”.

Situación distinta, ha especificado, es “cuando un partido salta por los aires", ha dicho en alusión a las numerosas renuncias que está habiendo en el seno del PP. “Digo Gozón por no recordar la ruptura de Cascos, o no irme más atrás y acordarme de lo que le hicieron a Sergio Marqués”, ha ejemplificado.

Centrándose en la reunión con IU para tratar la llegada de las privadas a la región, Barbón ha querido quitarle hierro. Ha asegurado que fue “una reunión de trabajo más” que les ha permitido tomar decisiones. En primer lugar, “se han autorizado dos centros adscritos y se va a autorizar un tercero”. Y, a partir de ahí, “lo que vamos a hacer es trabajar en esa ley de ordenación universitaria para evaluar la apuesta por la educación y la universidad pública”.

Barbón ha recordado que ha estado participando en la campaña electoral de Castilla y León, y ha asegurado que “todo el mundo se sorprende cuando digo a partir de septiembre que ningún alumno, si cumple con unos requisitos académicos, va a tener que pagar nada”.

“Hemos construido un modelo público de educación. La apuesta por la educación pública nos une a ambos proyectos; que haya diferencias no incluidas en el pacto de gobierno es normal. Y lo que hemos acordado es en beneficio de Asturias”, ha asegurado.

Siguiendo con la educación, el presidente del Principado ha destacado la importancia de que Asturias vaya a superar la barrera de los 10.000 profesores no universitarios en la plantilla orgánico, “y eso a pesar del descenso del alumnado”. Una medida que, a su juicio, demuestra que el Gobierno está “cumpliendo” con el pacto “Asturias Educa”.

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Barbón también ha hablado de la tarjeta Conecta y ha animado a todos los asturianos a hacérsela.