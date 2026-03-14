Castrillón, donde disfrutar entre olas, sendas y tradición

Castrillón es mucho más que un municipio costero del centro asturiano. Es un territorio donde el mar marca el pulso, donde la cultura se mezcla con la brisa atlántica y donde cada camino invita a detenerse y mirar con otros ojos. A lo largo de sus 18 kilómetros de costa, el concejo despliega una sucesión de paisajes que van desde las extensas playas de Salinas y el Playón de Bayas, hasta pequeñas calas de carácter íntimo como Arnao o Bahínas, joyas discretas que conservan una belleza serena y auténtica.

El surf ha sabido leer este litoral como pocos. Castrillón se ha consolidado como un referente para los amantes de las olas largas y elegantes, gracias, entre otros hitos, al Festival Internacional de Longboard, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. Un evento que trasciende lo deportivo para convertirse en una celebración del estilo de vida atlántico, situando al concejo en el mapa de los destinos imprescindibles del surf europeo.

La música y la fiesta completan esta identidad abierta y vibrante. Festivales como el Ewan Festival o propuestas híbridas que combinan deporte, cultura y gastronomía, como Surf, Music & Friends, atraen desde hace años a un público diverso que encuentra en Castrillón la rara virtud de ofrecerlo todo en un mismo lugar, sin estridencias ni artificios.

Una de las foodtrucks del Longboard.

Las fiestas populares, profundamente arraigadas, son otro de los grandes reclamos. Las celebraciones de Piedras Blancas figuran entre las citas ineludibles del verano asturiano, mientras que las organizadas por asociaciones vecinales en núcleos como Raíces o Coto Carcedo han ido ganando protagonismo, creciendo en calidad y carácter, hasta competir con solvencia en el calendario festivo regional.

Hay, sin embargo, una celebración que resume como pocas el alma del concejo: la romería de San Adriano, que tiene lugar el Día de Asturias. La peregrinación hasta la ermita, cargada de emoción y simbolismo, culmina en una fiesta que trasciende lo religioso para convertirse en un acto de encuentro colectivo, con comida popular y romería tradicional. Una forma genuina y profundamente asturiana de celebrar a la Santina.

Ambiente en la fiesta de San Adriano.

El concejo de Castrillón es puerta de entrada al Principado, con el aeropuerto de Asturias en su territorio, y cruce natural de rutas históricas y contemporáneas, una multitud de caminos entre los que destaca el Camino de Santiago, que en su trazado del Norte o de la Costa, atraviesa Castrillón de este a oeste. Más de ocho kilómetros jalonados de pequeños tesoros: la fuente-lavadero de La Plata, el paso por Piedras Blancas, capital del concejo, y edificios cargados de historia como la Casa Riesgo, antiguo ayuntamiento del siglo XIX, o las Escuelas Infanta Leonor, catalogadas como de interés patrimonial. Un tramo que acompaña al peregrino con discreción y belleza constante.

Pero si hay un recorrido que seduce de inmediato al viajero sensible, ese es la Senda Costa Norte. Comienza entre las dunas del Espartal, el sistema dunar más extenso de Asturias y Monumento Natural, continúa por el paseo marítimo de Salinas y conduce hasta Arnao, donde emerge el imponente Museo de la Mina. Un lugar único que custodia auténticas joyas del patrimonio industrial asturiano: la primera mina submarina de Europa, el primer pozo vertical de Asturias y un castillete de madera, único en su género, declarado Bien de Interés Cultural.

La playa de Salinas.

La senda prosigue hacia la ensenada de Santa María del Mar, atraviesa las playas de El Puerto y La Llada, y se adentra en un paisaje rural de prados abiertos donde pastan vacas y caballos, camino de Bahínas, Munielles y Bayas. El final es majestuoso: la Isla de la Deva, la mayor de la costa asturiana, se alza frente al visitante sobre el Playón de Bayas, el arenal más largo del Principado, con casi tres kilómetros de arena dorada.

Apta para recorrer a pie o en bicicleta, la Senda Costa Norte combina belleza paisajística y accesibilidad. No es casual que ADEAC la distinga año tras año con la Bandera de Sendero Azul. A ella se suman las banderas azules de sus playas y centros culturales, convirtiendo a Castrillón en el municipio más azul del Cantábrico.

El ciclismo, tanto de paseo como de montaña, encuentra aquí un terreno privilegiado. Rutas BTT atraviesan el concejo de norte a sur, escenario de competiciones consolidadas que han situado a Castrillón como referencia deportiva a nivel regional y nacional.

Castrillón es, en definitiva, un territorio de caminos abiertos. Caminos de sal, de historia, de música y de paisaje. Caminos que no se imponen, sino que invitan. Y que, una vez recorridos, dejan una huella difícil de borrar.