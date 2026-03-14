Cofiño advierte de la "insuficiencia financiera" de los ayuntamientos

La estructura territorial definida en la Constitución de Cádiz se mantiene prácticamente intacta en la actualidad, "consolidando una planta municipal minifundista caracterizada por la fragmentación, la diversidad y muchas dificultades de gestión". Arrastra especialmente una "insuficiencia financiera" de la que advirtió el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño.

Esta "incapacidad económica y financiera" de la mayoría de los municipios para hacer frente "dignamente a las crecientes demandas de su comunidad", incidió, puede derivar en "consecuencias muy negativas para el equilibrio territorial, el combate contra el despoblamiento y, al fin, para el conjunto del Estado".

Explicó que "las economías de aglomeración y la consiguiente reducción de costes requieren de una masa crítica mínima que no está presente en la mayor parte de los municipios". Especialmente en los más pequeños y rurales, donde "un censo menguante no es capaz de incorporar tributos propios suficientes para atender los servicios básicos". "Si a esta circunstancia le añadimos que la inercia de las demandas ciudadanas hace que se incremente sustancialmente el número de servicios a prestar y que se gestionen muchas competencias impropias, la situación, en ocasiones, deviene insostenible", añadió. Esto provoca que se imponga el principio de subsidiariedad y la asistencia de la comunidad autónoma y del Estado.

Cofiño advirtió que, de seguir esta deriva, los ayuntamientos podrían entrar en "una crisis que obliga a reflexionar y repensar el binomio competencias-suficiencia financiera, desde el convencimiento de que el Ayuntamiento constituye el corazón de nuestro sistema político y constitucional". Por eso, llamó a "salir del inmovilismo" y tomar "decisiones valientes" para asegurar la suficiencia financiera de las entidades locales. E incidió en que este asunto "no es una mera cuestión de naturaleza local, sino que afecta a nuestro ser como país".