La entrega de los premios "Amas" reivindica la escena asturiana en una gala con mucho protagonismo de la música de "les muyeres" y por "les muyeres"
Los homenajes a "Pauline en la Playa" y Mari Luz Cristóbal Caunedo y los galardones para Valle Roso y Leticia Baselgas o Guaja D marcan la velada en el Filarmónica
"Qué bien lo saben decir. Adórnaslo tanto que parece verdad". Eso le dijo Mari Luz Cristóbal Caunedo a las que le habían precedido. A las otras premiadas de honor de la XXI gala de los premios "Amas", "Pauline en la Playa", y a Leticia Baselgas, que había recogido el premio a mejor voz. La histórica voz de la tonada asturiana fue una de las protagonistas de un noche en la que la música de "les muyeres" y por "les muyeres" sonó con fuerza. Las hermanas Álvarez le habían dedicado su galardón y se habían reivindicado en su trayectoria cuando contaron que ellas, también, tuvieron que abrirse paso con su queridas "Undershakers", en un mundo muy masculinizado. Baselgas habló de "les muyeres ensin nome", esas informantes de la música tradicional "que tienen nomes y apellíos", y Marisa Valle Roso, premio a mejor canción folk por "Cenicientes del carbón", evocó la huelga del 62 y resumió: "¡Qué sería de nosotres sin la lucha obrera pero sobre todo sin la llucha de les muyeres".
El feminismo en la música siguió en otros premios, como el de las letras para Guaja D, que se reivindicó con un "me lo merezco" encima del escenario, y a esa reivindicación se sumó, reiterada una y otra vez a lo largo de la noche, la petición de una ley que haga más fácil la música en directo en los locales de Asturias.
A lo largo de la gala hubo aplausos emocionados como el recuerdo a Jose Luis Cienfuegos que propició el programador cinematográfico y director de Saco Pablo de María, la presencia muy aplaudida para entregar premios de históricos de la escena como Lisardo Lombardía o Chus Pedro o la sincera y emocionante declaración de José del Río "Rucu", premio al mejor guitarrista. Lleva cuarenta años con la orquesta Dominó. "¡Cuarenta años de prao y orquestas en Asturias quedamos dos!".
Las actuaciones de "Baja California", al inicio de una gala presentada por Inés Paz y Juan Luis Más , y de "Dinosaruio meteorito", que además salieron con el premio a grupo revelación, completaron una noche en la que la escena asturiana se volvió a reivindicar. Lo dijo muy bien, a través de un mensaje que dejó grabado, Dani G., premio a disco rock por "November", cuando pidió a los músicos asturianos que celebraran la música asturiana, que todos apoyen a todos.
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