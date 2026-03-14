La Federación Coral Asturiana entrega sus premios anuales
El Ciclo de Conciertos Ramón A. Prada Vicente, el tenor lírico Joaquín Pixán y el compositor Julio Domínguez recogen hoy sus "Axuntábense"
La Federación Coral Asturiana, Fecora, entregará este sábado sus premios anuales. Los "Axuntábense 2025", que se otorgan en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo y LA NUEVA ESPAÑA, serán recogidos por los tres galardonados en esta edición en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, en un acto que comenzará a las 19.00 horas.
Los galardonados de este año han sido el Ciclo de Conciertos de Navidad Ramón A. Prada Vicente, que desde hace 25 años organiza el Parador Nacional de Cangas, en Villanueva; el tenor lírico cangués Joaquín Pixán y el compositor y director gallego Julio Rodríguez Domínguez.
Tras la ceremonia de entrega comenzará un concierto, con el Coro Lumen y el Coro "Axuntábense para cantar", interpretando piezas de a tradición asturiana como "Chalaneru", "Como la flor" y "Si la nieve resbala".
Los "Axuntábense" son un reconocimiento a personas, asociaciones o instituciones que han destacado en la promoción, difusión o apoyo de la música coral en Asturias.
En la edición anterior, la de 2024, se entregaron en el Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres y los ganadores fueron José Manuel San Emeterio Álvarez, director coral; Guillermo Martínez y David Pérez, autores de la Antología Coral Asturiana, y el Coro Minero de Turón, representado por su presidente Higinio González.
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