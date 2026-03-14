La guerra por las cifras de espera en las plazas geriátricas no cesa: el Principado mantiene que es de 298 personas... pero habla de dos listas diferentes

Continúa la guerra de cifras en torno a la lista de espera de las de las residencias públicas de mayores del ERA. La Consejería de Derechos Sociales insiste en que actualmente solo hay 298 personas esperando por una plaza inmediata, frente a las 3.000 que estima el Partido Popular.

El choque está en cómo se realiza el cómputo. El Principado cuenta actualmente con dos registros para atender las demandas de los mayores de la región. Por un lado, está la lista de espera estructural, integrada por las personas que tienen reconocida como única opción en su plan de atención individual (PIA) la prestación de una plaza residencial y no han manifestado preferencia por ser atendidas con otro tipo de apoyo. Ahí hay 298 personas.

Cuestión aparte es el registro en el que figuran los usuarios que tienen un PIA reconocido y, además, algún tipo de prestación. Por ejemplo, acceso a un centro de día, ayuda a domicilio o teleasistencia. Estas personas tienen también solicitada plaza en una residencia, según señala el Principado, “por si en algún momento necesitan este recurso”. En este segundo listado hay 2.612 personas.

Esta segunda cifra es la que el PP suma a los 298 que el Gobierno defiende que están en lista de espera. Para los populares, no contar este registro es eliminar “a miles de asturianos” por el hecho de estar recibiendo otro tipo de ayuda o estar pagando de su bolsillo una residencia privada mientras esperan por una pública.

Para que los datos sean totalmente fieles, el ERA, asegura el Principado, ha enviado una carta a todas las personas incluidas en este segundo grupo en la que les pide que manifiesten su voluntad de ser incluidas en la lista de espera estructural; es decir, que comuniquen si quieren una plaza residencial con carácter inmediato o prefieren continuar percibiendo su prestación actual y seguir, mientras tanto, en la lista de espera no estructural.

Esta división de listados fue informada al Consejo Asesor de Bienestar Social, en el que está representado el Partido Popular. Por eso, desde la Consejería de Derechos Sociales lamentan que el PP “aparente desconocer esta diferencia de forma interesada para generar confusión y erosionar los servicios públicos”.

No obstante, aseguran que el ERA “resuelve en 24 horas cualquier emergencia de ingreso en plaza residencial, de índole social o judicial”.