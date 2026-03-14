Indra elige Oviedo como foro para buscar alianzas con empresas del norte
La compañía gijonesa Almacenes Delca será el centro logístico de las fábricas que proyecta la multinacional de defensa en el norte de España
La multinacional española de defensa Indra reunirá en Oviedo el próximo martes, día 17, a representantes de gobiernos autonómicos y municipales del norte de España, así como a directivos de empresas, centros de investigación y entidades académicas. El objetivo de la empresa: presentar a los convocados su estrategia industrial nacional, que en Asturias tiene uno de sus pilares gracias a enclaves como el de la nueva fábrica de blindados de Gijón y otras inversiones que la compañía está explorando.
El acto, que se celebrará en la Fábrica de Armas de La Vega, contará con la participación de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, así como con el presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos.
El evento lleva por título "III Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa", y se ha centrado en esta ocasión en lo que la multinacional llama el Corredor Norte, que incluye a regiones como Asturias. La empresa, aseguró ayer que "busca fortalecer los lazos entre las empresas españolas del sector de la defensa y establecer las bases para construir y reforzar las alianzas estratégicas necesarias, con el fin de afrontar los retos industriales de los Programas Especiales de Modernización (PEM)".
Además, Indra ha suscrito un acuerdo con Almacenes Delca, empresa de servicios industriales ubicada en Gijón, para centralizar en ella los suministros industriales y los servicios logísticos de los centros productivos que la empresa de defensa proyecta en el norte del país.
"Al integrar a Almacenes Delca como ‘partner’ estratégico, no solo aseguramos el suministro de ‘hardware’ industrial, sino que incorporamos un brazo de servicios de ingeniería que nos permitirá crecer de forma escalable y sostenible", señaló Alberto Sosa, director de compras de Indra.
Por su parte, José Ramón Díaz, director de operaciones de Delca, remarcó la importancia "de esta alianza de largo plazo con un líder tecnológico como es Indra, que nos ayudará a dar un salto hacia el futuro de la logística y a subirnos a la ola de reindustrialización vinculada al sector de la defensa, que está suponiendo un revulsivo para la empresas asturianas".
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