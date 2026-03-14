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La inflación en Asturias está en el 2% a la espera de los efectos bélicos

El grupo de bebidas alcohólicas y tabaco es el que registra mayor subida de precios en la región, y el de vestido y calzado, la mayor caída

La inflación en Asturias

La inflación en Asturias

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

A la espera de lo que pueda suceder en marzo, cuando ya podrían notarse los efectos de la guerra en Oriente Próximo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer el Índice de Precios de Consumo (IPC) de febrero, que tal y como se había ya adelantado, se mantuvo en España en el 2,3%. Esta estabilidad, según el Ministerio de Economía, es fruto de la bajada de los precios de la electricidad, que contrarrestó las subidas de prácticamente todo lo demás: combustibles, restauración y alimentos. En Asturias, la tasa de inflación anual fue incluso menor, del 2%, la más baja entre las comunidades autónomas junto a las de La Rioja, Cataluña y Castilla-La Mancha.

En Asturias lo que más han subido en el último año son las bebidas alcohólicas y el tabaco (5,1%), seguido de restaurantes y alojamientos (4,5%), y de alimentos y bebidas no alcohólicas. Dentro de este último apartado, el habitual en la cesta de la compra, destacan las subidas de los huevos (32,4%), la carne de vacuno (16,5%) y la carne de ovino ( 14,3%) .

Por contra, los grupos en los que se han registrado descensos de precios en febrero son los de vestido y calzado (-7,7%), información y comunicaciones (-0,6%) y servicios de educación (-0,4%).

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El departamento que dirige el ministro Carlos Cuerpo, que valora positivamente el dato de IPC de febrero, no es ajeno a que tras el periodo de calma de los últimos 12 meses puede sufrir una importante sacudida y ya ha iniciado la ronda de contactos con los sectores económicos más afectados por la subida de precios de los combustibles registrada tras el estallido del conflicto bélico. Así, el titular de Economía ya adelantó ayer, en una entrevista en RNE, que su intención es aplicar rebajas fiscales en electricidad, pero de momento no en alimentación, pese a que cada vez hay más voces que reclaman la eliminación del IVA en los productos básicos de la cesta de la compra.

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