Llanera, un concejo en expansión, con nuevos retos de futuro

El concejo de Llanera vive un momento especialmente significativo. Por primera vez, el municipio está liderado por una mujer. Eva María Pérez, se ha convertido en la primera alcaldesa del concejo, hito que marca también una nueva etapa en la política municipal. "Ser la primera alcaldesa de Llanera es un orgullo. Me siento afortunada de poder estar al frente del municipio en el que nací y crecí, así que asumí la propuesta con emoción", afirma. Pérez reconoce que los retos de la legislatura no serán sencillos, aunque asegura contar con un equipo preparado para afrontarlos. "Sé que los retos no serán fáciles, pero tengo la suerte de estar acompañada por un equipo comprometido, que combina experiencia y juventud, y que ha demostrado solidez, solvencia y, sobre todo, un firme compromiso con este concejo".

"Llanera atraviesa un momento extraordinario y tenemos que responder a lo que los llanerenses exigen y merecen. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando con la misma autoexigencia con la que hemos trabajado siempre, siendo conscientes de que afrontamos una etapa marcada por importantes proyectos como la aprobación del PGO, la puesta en marcha de nuevas infraestructuras y equipamientos, así como por el compromiso de mantener el crecimiento económico y demográfico", asegura la alcaldesa.

El nuevo Plan General

Uno de los principales focos de atención para lo que resta de legislatura será la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación (PGO), considerado el mayor reto urbanístico al que se enfrenta Llanera en la última década. El 23 de enero finalizó el periodo de información pública del documento. Superado este trámite, el siguiente paso será llevar al pleno municipal el texto para su aprobación provisional, última fase dentro de las competencias del Ayuntamiento. La aprobación definitiva dependerá posteriormente del Principado, con el objetivo de que pueda estar finalizada antes de que termine el año. El nuevo plan urbanístico marcará un antes y un después en el concejo. Desde el equipo de gobierno insisten en la importancia de abordar este proceso con responsabilidad, rigor y máxima transparencia hacia la ciudadanía. No se trata únicamente de organizar el territorio, sino de definir el modelo de municipio para el futuro: un concejo más habitable, más equilibrado y más cohesionado.

El nuevo modelo urbanístico también se plantea como una oportunidad estratégica para reforzar la economía local y consolidar el crecimiento empresarial. El objetivo es diseñar un urbanismo que favorezca la innovación, la diversificación económica y la competitividad del tejido productivo.

Vista aérea del parque Cuno Corquera, en Posada de Llanera / Cedida a LNE

El Ayuntamiento apuesta por un modelo que facilite la implantación y expansión de empresas, atraiga nuevas inversiones y contribuya a la creación de empleo de calidad. Llanera ya ha demostrado en los últimos años su capacidad para crecer y atraer actividad económica, consolidándose como un concejo dinámico y en plena expansión.

Inversiones para mejorar infraestructuras y servicios

El Ayuntamiento está impulsando un importante paquete de inversiones para mejorar infraestructuras y servicios públicos. Actualmente ya están en marcha tres actuaciones destacadas: el acondicionamiento del camino de Las Cabañas y del Aguilón, en Silvota (Lugo), con un presupuesto de 298.086 euros; la ejecución de la fase IV del saneamiento de Fonciello (Lugo), con una inversión municipal de 222.194 euros; y el proyecto de acondicionamiento de caminos en Villayo, en la parroquia de Santa Cruz, con una inversión de 131.729 euros. Tanto las obras de saneamiento de Fonciello como el proyecto de Las Cabañas y El Aguilón forman parte del plan de inversiones financiado con cargo al remanente de tesorería municipal, que permitirá ejecutar durante este año diversas actuaciones estratégicas. "Los más de tres millones de euros que inyectamos al presupuesto municipal nos están permitiendo poner en marcha un paquete de inversiones que complementan el proyecto de presupuesto municipal", destaca la alcaldesa. Entre las actuaciones previstas figuran mejoras en infraestructuras básicas como la ampliación de la tubería de abastecimiento de agua en Villardeveyo, con una inversión de 124.113 euros, o la mejora del drenaje en el camino de Castiello 119 a la AS-374, entre Posada y La Campana, con un presupuesto de 39.051 euros.

Más aparcamientos para mejorar la movilidad

Otro de los proyectos prioritarios está relacionado con la movilidad y la necesidad de habilitar más espacios de aparcamiento público en las principales localidades del concejo. Se han destinado dos importantes partidas del remanente municipal. Por un lado, 718.324 euros para un aparcamiento en la zona del cuartel de la Guardia Civil de Posada, y 412.359 euros para un aparcamiento en superficie en una finca municipal en El Truébano, en Lugo, pensado especialmente para dar servicio al colegio de la localidad.

Un concejo pensado para las familias

El crecimiento de Llanera también se refleja en su evolución demográfica. Cada vez más familias jóvenes eligen el concejo para desarrollar su proyecto de vida, atraídas por la calidad de los servicios, el nivel de los centros educativos y su ubicación estratégica en el centro de Asturias. A esta realidad se suma una apuesta decidida por las políticas de infancia y juventud, el buen momento que atraviesa el deporte local y una intensa vida cultural y festiva que se extiende a lo largo de todo el año.

Mejora de espacios públicos y equipamientos

El paquete de inversiones contempla además otras actuaciones destinadas a mejorar espacios públicos y equipamientos municipales. Entre ellas la reforma de un local en la calle Santa María de Lugo, con un presupuesto de 90.290 euros, que se transformará en un aula multiusos y en un nuevo Espacio Joven para el municipio. También figura la mejora de la accesibilidad en la plaza de La Habana y en la Escuela de Música, con una inversión de 87.018 euros; la reparación y renovación de áreas de juego infantiles, con 48.346 euros; la mejora del firme de la pista deportiva del Instituto de Posada, con 37.000 euros; y el refuerzo de la señalización horizontal en pasos de peatones de Posada, con una inversión de 48.291 euros.

El mundo rural, una prioridad permanente

A pesar de su crecimiento urbano e industrial, Llanera sigue manteniendo una estrecha vinculación con el mundo rural. La actividad agrícola y ganadera continúa siendo una seña de identidad del concejo, y el Ayuntamiento mantiene su compromiso de apoyo al sector. Eventos como la Feria de San Isidro, el Concurso de Ganado o FAPEA se han consolidado como referentes del calendario agrícola regional, caracterizados por su calidad organizativa y su gran participación. Para ganaderos y agricultores, Llanera sigue siendo un municipio donde su actividad ocupa un lugar prioritario.

Tradición y proyección cultural

La identidad del concejo también se proyecta a través de su calendario festivo. Entre las celebraciones más emblemáticas destaca Exconxuraos, una fiesta singular y única en Asturias que cada año atrae a miles de visitantes y que se ha convertido en uno de los principales símbolos de Llanera. Además, el Ayuntamiento a logrado la catalogación de BIC para el yacimiento arqueológico de Lucus Asturum.

Para la alcaldesa, todas estas actuaciones responden a un mismo objetivo: mejorar la vida de los vecinos y consolidar el crecimiento del concejo. “Nuestro compromiso con Llanera va ligado a un proyecto serio y responsable que nos permita construir el mejor futuro para el concejo", concluye Eva María Pérez.