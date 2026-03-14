Luto en la familia socialista asturiana: fallece el exdiputado José Manuel González a los 82 años

La familia socialista asturiana está de luto. El exdiputado José Manuel González García falleció este viernes en Niembro (Llanes) a la edad de 82 años. Formó parte del Congreso de los Diputados en sustitución de Pedro de Silva, cargo en el que fue revalido hasta en tres ocasiones. Aunque más allá de su intensa actividad parlamentaria, igual de importante fue su labor en pro de la reindustrialización de las comarcas mineras.

González estudió una doble titulación académica en la Escuela de Ingenieros Técnicos de Minas y en la Facultad de Derecho. Su carrera profesional la inició como ayudante minero en el Pozo Santiago (Aller), lo que marcó un punto de inflexión en su despertar político y sindical. Acentuado con motivo de las huelgas mineras de los años sesenta y setenta.

En aquellos años fue uno de los impulsores de una agrupación sindical para los ingenieros técnicos de minas, y también formó parte del órgano que representaba al conjunto de los llamados técnicos de grado medio y graduados. González se convirtió en representante de su unidad (Pozo Montsacro-La Foz de Morcín) y, posteriormente, en miembro del Comité Intercentros de Hunosa.

En 1975, comenzó su relación con SOMA-UGT, promoviendo la creación de la Sección de Técnicos y Cuadros (congreso de 1980), de la que fue secretario general hasta que en 1983 presentó su renuncia al ser elegido como diputado. Tres años antes se había convertido en militante del PSOE.

Durante su etapa en el Congreso de los Diputados, fue miembro de la Comisión de Industria, Obras Públicas y Servicios; de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de la que fue primer secretario de Mesa; de la Comisión Mixta de Investigación, Ciencia y Tecnología; y vocal del Comité Permanente de EUR-ACOM.

También ejerció como coordinador de gabinete parlamentario de relaciones con la sociedad asturiana, creado por la FSA “para conectar permanentemente a los parlamentarios con ayuntamientos, concejales, asociaciones y agrupaciones socialistas”, como recuerda su perfil de la Fundación José Barreiro.

Pero si algo le permitió su implicación política fue luchar por las cuencas mineras. Participó en la elaboración del Plan de Transformación de la Minería del Carbón y en los Planes de Reindustrialización de las Comarcas Mineras. Y formó parte de la comisión que decidió la creación de la Asociación de Comarcas Mineras (EURO-COM), con sede en Bruselas.

Su trayectoria fue reconocida en numerosas ocasiones, como la concesión de la Medalla de Oro del Instituto Nacional de Ingenieros Técnicos de España (INITE).

En su faceta más personal, González estaba casado con Aurora Carrera, con la que tenía tres hijos, Sofía, Fernando y José Manuel. Además, disfrutaba mucho de sus cinco nietos. Era un apasionado del judo, ejerciendo como presidente de la Federación Asturiana entre 1992 y 2008, y como vicepresidente de la española en el mismo periodo.

El funeral se celebrará el domingo, a las 12.00 horas, en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores de Barro. Acto seguido, se procederá a su traslado al crematorio del Oriente para su incineración. El funeral por el eterno descanso de su alma se celebrará el martes, 17 de marzo, a las seis de la tarde en la Basílica de San Juan El Real de Oviedo.

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El presidente del Principado, Adrián Barbón, dio este sábado el pésame a la familia. "José Manuel, un diputado nuestro en el Congreso durante muchos años, muy ligado a las cuencas asturianas. Al que conocimos, al que quisimos", señaló. Una persona, de la que recordó, fue "muy participativa y muy reivindicativa en lo que significaba la defensa de sa cuencas".