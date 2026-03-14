Mar González Montes, presidenta de las higienistas dentales asturianas: "Hace falta que estemos más presentes en residencias de mayores y hospitales"

Hoy, sábado, 14 de marzo, la Asociación Asturiana de Higienistas Bucodentales cumple 35 años de andadura. En esta entrevista, su presidenta, Mar González Montes (Avilés, 1966), sintetiza estos siete lustros de una trayectoria centrada en la formación, el reciclaje constante, la lucha contra el intrusismo profesional y la innovación. Asimismo, analiza las principales reivindicaciones de un colectivo profesional integrado por mujeres en un 90 por ciento. Con motivo de esta efeméride, Oviedo acogerá una Convención Nacional de Higienistas Bucodentales, los próximos 8 y 9 de mayo.

¿Cuáles son los mayores logros de la Asociación Asturiana de Higienistas Bucodentales?

Somos una profesión que ha pasado de ser complementaria a ser imprescindible. Hoy estamos más formadas y más unidas, y somos más necesarias que nunca. Son más de tres décadas defendiendo la formación continuada, la dignificación profesional y el papel clave de la higienista en la prevención y tratamiento. Hemos crecido como colectivo, pero también hemos crecido en responsabilidad social: hoy sabemos que la salud oral no es estética, es salud general.

¿Qué hitos considera más relevantes?

El mayor avance ha sido la consolidación de la higienista bucodental como una figura esencial dentro del equipo odontológico. Todavía nos queda mucho por conseguir en la dignificación justa e indiscutible de nuestra figura dentro del sector odontológico. Sin embargo, tenemos el firme propósito de seguir trabajando en lograr mayor visibilidad, reconocimiento y desarrollo profesional para nuestro colectivo.

Nueve de cada diez higienistas dentales en Asturias son mujeres. / LNE

¿Qué reivindicaciones permanecen activas?

Las principales giran en torno a tres ejes. Primero, el reconocimiento real de nuestras competencias. La higienista bucodental está altamente cualificada para trabajar en prevención, tratamientos orales y promoción de la salud y detección precoz, y eso debe reflejarse en todos los ámbitos asistenciales. Segundo, la actualización del marco normativo y la adecuación de los planes formativos a la realidad clínica actual y europea. La odontología evoluciona a gran velocidad y la formación debe acompañar ese ritmo. Y tercero, mayor presencia en el sistema público de salud. La prevención es la herramienta más eficaz y más rentable en salud pública. Invertir en higienistas es invertir en prevención, y prevenir siempre cuesta menos que tratar.

¿Qué servicios a sus asociados priorizan?

Alrededor del 95 por ciento de los profesionales trabajan en clínicas privadas, y el resto en la sanidad pública. La Asociación les proporciona herramientas para desarrollar su trabajo con mayor seguridad y actualización, como un seguro de responsabilidad civil y un servicio de asesoría jurídica gratuito. También ofrece formación continuada, asesoramiento profesional y jurídico, y recursos laborales, como la bolsa de empleo. Se trata de ayudar a resolver dudas y mejorar las oportunidades profesionales. Además, la Asociación representa y defiende los intereses del colectivo, contribuye al reconocimiento de la profesión y crea una red de apoyo entre higienistas. Este respaldo permite ejercer con mayor tranquilidad y centrarse en ofrecer una atención de calidad al paciente.

¿Cómo valora las medidas de la Consejería de Salud del Principado para aumentar los servicios de salud bucodental en centros de salud o residencias?

Valoramos positivamente que se amplíen los servicios públicos de salud bucodental en Asturias. Supone un avance importante para mejorar el acceso de la población a la prevención, especialmente en colectivos vulnerables como personas mayores, dependientes, pacientes oncológicos. La incorporación progresiva de estos servicios en centros de salud y la ampliación de la cartera de prestaciones permiten llegar a más colectivos y reforzar la prevención. No obstante, consideramos importante seguir avanzando para consolidar estos recursos y ampliar su presencia en ámbitos como residencias de mayores o entornos hospitalarios, donde la salud bucodental también desempeña un papel fundamental. Nuestro objetivo no es solo tratar problemas, sino evitarlos antes de que aparezcan. Y ahí la higienista es como un radar preventivo: detecta, educa y protege.

¿Qué expectativas laborales tienen los jóvenes de su colectivo?

Los jóvenes aspiran, en un gran porcentaje, a trabajar en la sanidad pública y más con las demandas que desde hace años venimos reivindicando, como la ampliación de la cartera de servicios, en particular en hospitales, residencia de mayores y pacientes especiales. Los jóvenes y el colectivo en general también quieren un mayor reconocimiento profesional, acorde con el aumento de las responsabilidades, y una equiparación y reconocimiento salariales, que está muy por debajo de la responsabilidad que tienen las higienistas en su tarea diaria.

¿Cómo conquistar más consideración de la sociedad?

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Quizás si aumentara el reconocimiento que tenemos dentro de la odontología, y si fuera acorde a la responsabilidad que tiene la higienista, lo mismo que es visible el odontólogo lo seríamos también las higienistas. Dentro de las clínicas, una identificación como profesionales sanitarios también ayudaría. Y como asociación hacer más campañas de publicidad para que la población conozca mejor nuestra labor también sería un aspecto útil para la profesión de cara a la sociedad.