Otra negociación maratoniana para poner fin a la huelga de la industria auxiliar asturiana: la subida salarial por el IPC acerca un acuerdo, pero aún hay diferencias

Un paso adelante, un paso atrás. Después de otra maratoniana jornada de negociaciones que se alargó durante más de doce horas, la patronal Femetal y los representantes de los 3.500 trabajadores de la industria auxiliar asturiana fueron incapaces, una vez más y hasta pasada la medianoche de este viernes, de lograr un principio de acuerdo sobre el convenio colectivo del sector para el cuatrienio 2025-2028.

No obstante, según informaron fuentes sindicales, los trabajadores han conseguido una de sus principales reivindicaciones: Femetal ha aceptado incorporar una cláusula de revisión que eleve los salarios al nivel del índice de precios de consumo (IPC) que haya al final de cada año. Además, sin ningún tope. Por ejemplo, si un año la inflación crece un 6%, los salarios del sector también deberán hacerlo un 6%. Igualmente, la subida registrada deberá consolidarse en las tablas salariales.

No obstante, en la negociación aún quedan flecos pendientes, que se seguían discutiendo anoche. Uno no menor es el porcentaje de los incrementos salariales fijados para cada uno de los años hasta 2028. Fuentes sindicales indicaron que los porcentajes en discusión abarcan entre el 2% y el 3% para cada ejercicio. Este es un punto clave, habida cuenta de que la previsión del IPC para los próximos años es del 2%. Asimismo, aún existen discrepancias en materia de dietas y compensaciones por desplazamientos.

Reunión de la comisión negociadora del convenio de la industria auxiliar, el pasado miércoles, en el Sasec. / Fernando Rodríguez

Pese al avance que hubo el jueves ("ya hablamos el mismo idioma", dijeron entonces los sindicatos), y aunque este viernes se desbloqueó el escollo de la cláusula de revisión salarial (que hasta el momento era el eje del desacuerdo), las posiciones entre las partes volvieron a alejarse lo suficiente como para no alumbrar un pacto definitivo pasada la medianoche. La negociación se reanudará, previsiblemente, el lunes en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), en Oviedo.

Con esta discrepancia concluye una semana agitada para el segmento del montaje y las instalaciones del metal asturiano, así como para los sectores con los que estas empresas trabajan de forma estrecha. Una semana marcada por los tres días de huelga –martes, miércoles y jueves– en los que cientos de trabajadores bloquearon desde primera hora de la mañana los accesos de ArcelorMittal en Gijón y Avilés, paralizando la siderúrgica justo cuando esta atraviesa momentos muy delicados.

De hecho, desde la compañía admitieron que su actividad afronta un "riesgo alto" debido a unos paros que, entre otros efectos, está impidiendo que se reanuden las labores de reparación del horno alto "B" de la factoría de Veriña (Gijón), retrasando así el normal funcionamiento de la producción de arrabio. Y hasta que no haya un acuerdo con Femetal, los huelguistas mantendrán los paros durante los martes, miércoles y jueves de las próximas dos semanas.

Una semana intensa

La negociación del convenio comenzó hace 15 meses, pero esta semana se ha intensificado. El lunes, después de varias horas de reunión con la patronal, los sindicatos se levantaron de la mesa y llamaron a los trabajadores a la huelga. Esta fue seguida de manera mayoritaria el martes, bloqueando Arcelor, y las conversaciones se retomaron el miércoles. Fue aquella una jornada muy larga: durante catorce horas, salvando pequeños recesos, las propuestas y contrapropuestas circularon sobre la mesa del Sasec. Aunque durante algunos momentos asomó la posibilidad del consenso, volvieron a ensancharse las distancias y la opción para el fin de la huelga acabó diluyéndose. Los negociadores abandonaron la sala a las 4.00 de la madrugada, y algunos de los representantes laborales acudieron directamente, sin haber pegado ojo, a los accesos de Arcelor para una nueva jornada de paros.

El jueves, no obstante, el panorama pintaba algo más optimista. Los sindicatos agradecieron que Femetal empezara "a flexibilizar" algunas posturas. Hubo puntos de unión en aspectos como la vigencia del convenio o jubilaciones, y las organizaciones sindicales –CC OO de Industria y UGT FICA– destacaron como principal avance que se pusiese sobre la mesa, ya más en serio, la cláusula de revisión salarial con generación de atrasos, "una cuestión clave para garantizar la protección del poder adquisitivo de los trabajadores del sector". Ese día la reunión fue más corta, finalizando en torno a las 16.00. Pero el viernes volvió a ser maratoniana.