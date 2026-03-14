El nuevo radar instalado hoy que pilla por sorpresa a los conductores en la A-66 en Asturias: multas de 200 euros

Fin de semana de lluvia y desplazamientos en Asturias. Para controlar la seguridad de los usuarios en una jornada de asfalto mojado y chubascos intensos, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha anuncia a través de diversos paneles informativos instalados a lo largo de la A-66, que hay "controles móviles de velocidad".

Las multas por exceso de velocidad en España (2026) oscilan entre 100 y 600 euros, con pérdida de 0 a 6 puntos, dependiendo de la vía y el exceso cometido. Las sanciones graves empiezan en +20 km/h y pueden incluir la suspensión del carnet, siendo la infracción más común

Una medida de precaución para evitar los excesos de velocidad en un día en el que la visibilidad se complica y el agua caída puede provocar accidentes en carretera. En unos días se espera que se produzcan grandes desplazamientos dentro y fuera de la región. ¿El motivo? El festivo de Semana Santa. Por ello, Asturias contará con dos nuevos radares fijos en Semana Santa. Uno de los cinemómetros se instalará en la carretera que une Gijón y Pola de Siero (AS-377), a la altura del kilómetro 1,150, en sentido creciente. El radar se sitúa en Granda, localidad en la que se han registrado algunos accidentes por exceso de velocidad. Se trata de una carretera con un tráfico intenso y firme dañado.

El otro radar fijo está en la carretera de Olloniego (Oviedo) a Riaño (Langreo), la AS-116, a la altura del kilómetro 3,200, en sentido decreciente de la kilometración, en la recta de Tudela de Agüeria. Se trata de otra carretera con un tráfico intenso y en el que se han registrado accidentes por exceso de velocidad.

En Asturias, hay otros 24 puntos para radares fijos. También hay cinco radares de tramo y otros treinta tramos en los que pueden instalarse radares móviles.

Las multas por exceso de velocidad se mueven entre los 100 euros y los 600 euros, dependiendo de cuánto se sobrepase el límite de velocidad, y la retirada de entre dos y seis puntos del carné. Utilizar detectores de radares se castiga con 200 euros de multa y la retirada de tres puntos. Y el uso de inhibidores de radar se castiga con la retirada de 6 puntos del carné de conducir y 6.000 euros de multa.

El que más multas pone en la "Y"

El radar más "multón" de la autopista "Y" caza a más de 20 conductores al día. Según datos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) , en 2024 este equipo de control de la velocidad puso 7.468 sanciones. Son más de las que registró la Dirección General de Tráfico (DGT) en 2023. En concreto, 602 más, pese a que en el cómputo general de radares las multas cayeron.

¿Y cuál es este radar? El que se encuentra en Serín, sentido Oviedo, al poco de pasar el viaducto. Se trata de un radar fijo, ubicado detrás de uno de los paneles de la DGT. Pese a estar advertido por Tráfico, sigue cazando a un gran número de conductores todos los años. El límite de velocidad en este tramo es de 120 kilómetros por hora.