El PP critica la "grave incapacidad de gestión" del Principado en política de vivienda: solo ha ejecutado el 33%

El Partido Popular ha criticado este sábado la política en materia de vivienda del Gobierno de Asturias, cargando contra su “grave incapacidad de gestión” y su baja ejecución presupuestaria.

El diputado José Agustín Cuervas-Mons ha advertido que, tras casi ocho años de gobierno socialista, la política de vivienda en Asturias presenta “un balance prácticamente inexistente” y ha recordado que en la legislatura anterior apenas se promovieron alrededor de un centenar de viviendas.

“El Gobierno del Principado no tiene ni siquiera un estudio serio que determine dónde y por qué hacen falta más viviendas en Asturias. Tampoco existe un mapa claro de bolsas de suelo disponibles para ponerlas a disposición de la administración”, ha señalado durante una rueda de prensa en Pumarabule (Siero).

En este sentido, ha reprochado a Adrián Barbón que cediera la política de vivienda a Izquierda Unida como parte del acuerdo de gobierno, concentrando en una “macroconsejería” dirigida por Ovidio Zapico competencias como vivienda, ordenación del territorio, urbanismo, derechos ciudadanos o Agenda 2030.

Para el diputado, “ahora que se acercan las elecciones de 2027, Barbón y Zapico se han dado cuenta de que el mayor problema de los españoles y de los asturianos es la vivienda y se apresuran a prometer cientos”, ha dicho en alusión al anuncio del Principado de que prevé tener 1.500 viviendas en marcha en esta legislatura. Sin embargo, ha puntualizado que el año pasado la Consejería presenta "el grado de ejecución más bajo del Principado", son solo un 33% de las inversiones ejecutadas.

“El drama de Asturias es tener un gobierno incapaz de gestionar sus propios presupuestos y de ejecutar el dinero que tiene”, ha dicho. “No es una cuestión de medios”, ha insistido, “es una cuestión de incapacidad de gestión”.

Las viviendas de Carbayín

Por su parte, la presidenta del PP de Siero, Beatriz Polledo, ha afirmado que la situación de las viviendas de Carbayín representa “el ejemplo del gran engaño que sufrieron los vecinos” del concejo.

Ha explicado que el proyecto se concibió “con un único objetivo: realojar a los propietarios de las viviendas que presentan daños estructurales”, sin embargo, “no se ha complicado. Según ha indicado, las viviendas llevaban terminadas cinco años, pero permanecieron cerradas durante cuatro, pese a haber supuesto una inversión inicial de tres millones de euros.

Durante ese tiempo, ha criticado, los edificios sufrieron actos de vandalismo que obligaron a destinar otro millón de euros para poder ponerlos en funcionamiento. Actualmente, solo están ocupadas las mitad de las viviendas.