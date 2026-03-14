El Principado paga a sus proveedores por debajo de los 30 días

El periodo medio de pago a proveedores (PMP) por parte de la administración del Principado de Asturias se ha situado en lo que va de año en los 29 días, uno por debajo del plazo legal, según los datos aportados ayer por el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez.

Aunque se ha ido reduciendo desde 2024, el pasado año el periodo medio de pago a proveedores de la administración asturiana se situó en los 31,62 días, por lo que aún se mantuvo por encima de los 30 días que marca el plazo legal, al igual que ocurrió en todos los ejercicios desde 2021.

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Asturias, junto a Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria y Murcia fueron las únicas comunidades que no cumplieron con el plazo que marca la ley en 2025. No obstante, Guillermo Peláez señaló que la mayoría de proveedores cobran ya en tiempo y forma y que se continúa en una senda de "continua mejoría" que ha llevado a cerrar febrero con un periodo de pago a proveedores de 24 días, y que a ello contribuirán medidas que se han implementado, como la ficha del acreedor, que permitirá agilizar con los bancos los trámites de pagos.