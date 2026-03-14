Reforzar el municipalismo para garantizar cohesión territorial y servicios públicos

El municipalismo ocupa un lugar central en la acción del Gobierno de Asturias en un momento en el que los ayuntamientos afrontan transformaciones profundas y desafíos cada vez más complejos. La celebración del Foro del Municipalismo llega en un contexto en el que reforzar la cooperación entre administraciones no es solo deseable, sino imprescindible para garantizar servicios públicos esenciales, especialmente en territorios donde la dispersión poblacional y el envejecimiento demográfico condicionan la gestión cotidiana.

Ante esta realidad, el Principado consolida un modelo basado en la colaboración institucional y el apoyo directo a las entidades locales. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias destina cerca de 50 millones de euros a actuaciones que, aun siendo competencia municipal, resultan decisivas para asegurar la igualdad de oportunidades entre territorios y mantener la calidad de vida de la ciudadanía.

Fortalecer el municipalismo significa reforzar la proximidad administrativa, impulsar la participación y consolidar la confianza de la ciudadanía en las instituciones más cercanas. Los ayuntamientos siguen siendo la primera puerta a la que acuden los vecinos y vecinas para resolver necesidades básicas, desde el abastecimiento de agua hasta la gestión de residuos, la movilidad o la prevención de riesgos ambientales.

En este contexto, una parte relevante del apoyo autonómico se dirige a la mejora y mantenimiento de infraestructuras municipales, imprescindibles para garantizar servicios públicos básicos y sostener la vida cotidiana, especialmente en el medio rural.

Edar en Arenas de Cabrales / Cedida a LNE

Un ejemplo claro de esta cooperación es el ciclo integral del agua. Este año el Principado destina más de 13,5 millones de euros a apoyar a los ayuntamientos en actuaciones de abastecimiento y saneamiento. Estas inversiones permiten modernizar redes, ampliar sistemas y garantizar condiciones adecuadas de salubridad ambiental. Solo en el último ejercicio se impulsaron 124 actuaciones en todo el territorio, entre ellas el saneamiento de Carreña de Cabrales, la depuradora de La Riera en Colunga o el nuevo colector del casco urbano de Salinas.

Edar en Santo Seso (Candamo) / Cedida a LNE

A ello se suma la explotación y mantenimiento de 596 estaciones depuradoras municipales que prestan servicio a cerca de 700 núcleos rurales. La financiación autonómica cubre los costes ordinarios de funcionamiento y evita que recaigan sobre presupuestos locales limitados, garantizando la continuidad del servicio con independencia del tamaño del municipio.

Este apoyo se refuerza además a través del programa de obras cooperables, dotado con 9,63 millones de euros. El Gobierno de Asturias impulsa estas actuaciones junto a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para mejorar infraestructuras municipales como caminos, alumbrado, saneamiento o edificios públicos. La coordinación entre el Principado y los concejos permite reducir desigualdades territoriales y garantiza que incluso los municipios con menor capacidad inversora puedan mantener infraestructuras modernas y funcionales, contribuyendo también a fijar población y reforzar la cohesión territorial.

Fortalecer la resiliencia local

La creciente exposición a fenómenos climáticos extremos, el aumento de la magnitud de los incendios forestales y la mayor complejidad de los riesgos ambientales han puesto de manifiesto la importancia de reforzar la prevención.

En este contexto, el Principado ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas dotada con cinco millones de euros destinada a que los ayuntamientos ejecuten actuaciones de protección en la interfaz urbano-forestal en concejos de menos de 50.000 habitantes.

Estas ayudas financian tratamientos selvícolas, desbroces, franjas cortafuegos, mejoras en infraestructuras de defensa y equipamientos de primera intervención. Con ello se incrementa la capacidad de respuesta ante emergencias y se protege tanto a las personas como al patrimonio natural y urbano.

Obra cooperable, acceso a Folgueiras (Vegadeo) / Cedida a LNE

El compromiso con la autonomía local tiene también uno de sus pilares en el Fondo Municipal de Cooperación, que el Gobierno de Asturias ha incrementado un 70,42 % desde 2019. El refuerzo realizado entre 2019 y 2026, que alcanza los 73,3 millones de euros, consolida el compromiso con la financiación municipal y con un desarrollo equilibrado en todo el territorio.

El fondo, que este año cuenta con 12,1 millones de euros, es la principal herramienta de apoyo para los 74 concejos de menos de 40.000 habitantes. Su carácter incondicionado permite a los ayuntamientos decidir en qué invertir según sus prioridades, reforzando así su autonomía y su capacidad de gestión.

A ello se suma la Cátedra de Municipalismo, dotada con 20.000 euros, que impulsa la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento para profesionalizar la gestión local y facilitar la adaptación de los municipios a nuevos retos administrativos y tecnológicos.

Medio ambiente: proteger para avanzar

La colaboración con los municipios es igualmente fundamental en el ámbito ambiental, donde los ayuntamientos desempeñan un papel clave, tanto en la conservación del entorno como en la prestación de servicios que sean sostenibles.

Para proteger el litoral, el Principado destina un millón de euros a la limpieza de playas, lo que permite a los veinte municipios costeros retirar residuos arrastrados por ríos y mares y trasladarlos a los centros de tratamiento de Cogersa.

En paralelo, se conceden ayudas por valor de 1,5 millones de euros para mejorar la recogida selectiva de residuos mediante la financiación de contenedores, puntos limpios móviles y equipamientos que mejoran la eficiencia del reciclaje. Estas ayudas se dirigen a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y priorizan los concejos con menor población y recursos.

Acceso a Cofiño, en Parres / Cedida a LNE

El compromiso con la economía circular se refuerza además con la transferencia de 5,5 millones de euros a Cogersa para apoyar la implantación de puntos limpios y el tratamiento de biorresiduos, garantizando medidas como la gratuidad del cubo marrón.

En una comunidad como Asturias, donde más del 30 % del territorio está protegido bajo alguna figura de conservación —como el Parque Nacional, las reservas de la biosfera o la Red Natura 2000— y conforma la Red Natural de Asturias (RENA), la custodia activa del territorio también se refleja en el Fondo Municipal de Reservas de la Biosfera, que alcanza los 200.000 euros tras duplicar su dotación.

Estos recursos permiten financiar actuaciones que combinan conservación ambiental y desarrollo local sostenible, desde la rehabilitación del patrimonio cultural hasta la mejora de accesos o infraestructuras de uso público. En la misma línea, las ayudas al área de influencia del Parque Nacional de los Picos de Europa, con 248.000 euros, apoyan proyectos que compatibilizan la protección del entorno con la actividad económica y la calidad de vida de los habitantes de concejos como Amieva, Cangas de Onís, Onís, Cabrales, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja.

Conectar el territorio para generar igualdad

La tarjeta CONECTA se ha consolidado como una herramienta clave para garantizar la cohesión territorial y el acceso equitativo a los servicios públicos. Cerca de 430.000 personas se benefician de esta tarjeta que permite viajar por toda Asturias por un máximo de 30 euros mensuales.

Acceso a Puente As Veigas, en Taramundi / Cedida a LNE

En 2025 se registraron casi 60 millones de viajes en transporte público por carretera, un 8,1 % más que en 2024. Los datos del Consorcio de Transportes de Asturias reflejan no solo un aumento de la demanda, sino también un cambio estructural en los hábitos de movilidad, al evitarse una media de 164.000 desplazamientos diarios en vehículo privado.

El sistema ha mejorado la conexión entre zonas rurales y centros sociosanitarios, el acceso a espacios naturales protegidos mediante servicios lanzadera y la conexión con la alta velocidad ferroviaria, favoreciendo una movilidad más sostenible.