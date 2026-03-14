Revés para los jubilados asturianos que no cobren una pensión alta de cara a la declaración de la Renta: "riesgo de trato fiscal desigual" y lo que van a pagar de más respecto a los trabajadores que reciben el SMI

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) advirtió este viernes del "riesgo de trato fiscal desigual" hacia los pensionistas en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) si no se les aplica un tratamiento equivalente al previsto para los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Así lo denunció en un comunicado en el que precisó que muchos pensionistas, más de 500.000 con ingresos comprendidos en los tramos con derecho a deducción, o equivalentes o incluso inferiores al SMI no se benefician de estas deducciones, a pesar de encontrarse en una situación económica "similar o más vulnerable".

"Las pensiones públicas se consideran fiscalmente rendimientos del trabajo, por lo que están sujetas al IRPF en condiciones similares a los salarios", señaló, al tiempo que apuntó que el sistema fiscal actual "podría generar una situación paradójica".

En este sentido, su presidente, José Luis Fernández Santillana, indicó que "los trabajadores con ingresos equivalentes al SMI quedarían prácticamente exentos del IRPF gracias a las deducciones aprobadas, mientras que los pensionistas con pensiones similares podrían seguir pagando impuestos".

Para Ceoma, esta diferencia supone un trato fiscal "injusto y discriminatorio", ya que las personas mayores con pensiones bajas también forman parte de los colectivos con menor capacidad económica.

Ceoma considera que cualquier política fiscal destinada a proteger a las rentas bajas debe aplicarse de forma coherente y equitativa, independientemente de si los ingresos proceden del trabajo o de una pensión.

En este punto, solicita aplicar las deducciones equivalentes a los pensionistas con ingresos bajos, especialmente a quienes perciben pensiones mínimas o cercanas al SMI. También evitar cualquier discriminación fiscal entre trabajadores y pensionistas con niveles de renta similares.

Por último, pide revisar el tratamiento fiscal de las pensiones bajas en el IRPF para garantizar la equidad del sistema tributario.

En paralelo, recuerda que muchas personas mayores dependen exclusivamente de su pensión y que el incremento del coste de la vida está afectando especialmente a este colectivo y considera que las políticas fiscales deben reforzar la protección de las pensiones más bajas.

"La lucha contra la pobreza y la desigualdad debe incluir también a las personas mayores. No es razonable que dos ciudadanos con ingresos similares reciban un trato fiscal diferente únicamente por el origen de esos ingresos", resolvió el presidente de Ceoma.