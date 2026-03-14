Vinos para el fin de semana: la selección del periodista y crítico gastronómico Luis María Alonso

Tabatiere 2023

La primera añada de un vino blanco muy prometedor con orígenes jerezanos y cuyas uvas palomino se cultivan en el Pago Tizón, vecino del legendario Macharnudo. Elaborado por Bodegas Serdio, sin encabezar y sin velo de flor, se embotella tras su fermentación y 8 meses de crianza con sus lías en depósitos de acero. Amarillo pálido, afrutado, con notas de melón y otras más cítricas verdes, manzana, y recuerdos de los vinos criados biológicamente en Jerez, sin la salinidad de estos. La botella cuesta alrededor de 20 euros.

Alba Vides 2018

Vino blanco que merece la pena guardar unos años para apreciar como es debido su potencial. Elaborado con uva albillo en la Ribera del Duero burgalesa, concretamente en La Aguilera, de un viejo viñedo de suelo arenoso, envejece durante doce meses en barricas de roble francés. Color dorado, en la nariz se distingue enseguida el toque cítrico, los aromas de manzana, pera, flores blancas y las ligeras notas avainilladas y ahumadas que nos regala la barrica en la que estuvo. En la boca es muy refrescante y a ella devuelve los recuerdos originales. El precio ronda los 25 euros.

Pegaso granito 2022

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Una maravillosa garnacha tinta dentro de las ya de por sí espléndidas garnachas de Cebreros y, en general, de la Sierra de Gredos. Este vino de Telmo Rodríguez es su mejor exponente. Elaborado con uvas que crecen en suelos de pizarra y granito, que aportan una mineralidad apreciable y apreciada. Crianza de doce meses en barricas de roble. Color cereza claro, en la nariz se distinguen los aromas de frutas silvestres, notas aromáticas de monte bajo y recuerdos húmedos de bosque. Muy sabroso y equilibrado en la boca, taninos suaves y un final redondo muy agradable. La botella cuesta algo más de 30 euros.