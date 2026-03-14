Visita las Escuelas Infantiles de 0-3 años

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón, en colaboración con la Consejería de Educación del Principado de Asturias, cuenta con 14 escuelas infantiles de 0-3 años. Su principal objetivo es cooperar con las familias en la educación integral de sus hijos e hijas, ayudando a la conciliación de la vida familiar, laboral y social, potenciando la incorporación de las mujeres al mundo laboral, apoyando a las familias que se encuentran en situación de desventaja social, económica y cultural y facilitando los procesos de integración y atención temprana a los niños y niñas con necesidades educativas especiales.

Jornadas de puertas abiertas

Previamente al plazo de solicitud de admisión del alumnado para el próximo curso 2026 – 2027, que previsiblemente será del 14 al 24 de abril, las Escuelas Municipales de Educación Infantil iniciarán el próximo lunes 16 de marzo un ciclo de jornadas de puertas abiertas.

Con ellas se pretende que las familias interesadas puedan conocer no sólo los espacios y los medios de cada una de ellas si no también cómo se trabaja en las aulas, el proceso de aprendizaje, intercambiar impresiones con los respectivos equipos directivos e informarse sobre los requisitos necesarios para el acceso a las escuelas.

DATOS IMPORTANTES:

- El horario de las visitas comenzará a las 16.00 horas y finalizará a las 17.00 horas

- Las visitas se realizarán sin los niños/as.

- Imprescindible solicitar cita previa.

CALENDARIO DE VISITAS:

LUNES 16 DE MARZO E.I. LOS PLAYINOS: 985.34.04.44 MARTES 17 DE MARZO E.I. TREMAÑES: 984.18.17.53 MIÉRCOLES 18 DE MARZO E.I. NUEVO GIJÓN: 984.39.23.65 JUEVES 19 DE MARZO E.I. ESCOLINOS: 985.38.17.92 LUNES 23 DE MARZO E.I. ATALÍA: 985.31.29.50 MARTES 24 DE MARZO E.I. LOS RAITANES: 985.32.07.73 E.I. LOS PEGOYINOS: 985.38.82.81 E.I. VEGA-LA CAMOCHA: 984.19.51.31 E.I. VIESQUES: 984.39.71.24 MIÉRCOLES 25 DE MARZO E.I. CONTRUECES: 985.92.35.85 JUEVES 26 DE MARZO E.I. NUEVO ROCES: 985.87.92.21 E.I. LA SERENA: 985.14.15.70 E.I. EUSEBIO MIRANDA: 985.79.87.05 E.I. MONTEVIL: 984.49.19.32