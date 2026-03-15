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Asturias blinda los servicios sociales municipales: la importante medida que beneficiará a ayuntamientos y ciudadanos

El Gobierno regional destinará en los próximos cuatro años un "gasto histórico" de 272 millones para asegurar y mejorar la ejecución de estas prestaciones

Servicios sociales.

Servicios sociales. / LNE

Alicia García-Ovies

Oviedo

El Gobierno de Asturias ha dado un paso importante para asegurar la financiación de las prestaciones básicas de servicios sociales. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha logrado adelantar hasta nueve meses la transferencia que los ayuntamientos reciben para poder ofrecer asistencia a la ciudadanía. En total, el pasado 11 de marzo se abonaron a las arcas municipales algo más de 32 millones de euros.

Este anticipo está contemplado en el plan concertado plurianual, firmado hace dos años entre Principado y ayuntamientos, para "blindar" la red de servicios sociales municipales. El documento establece un "gasto histórico" de 272 millones hasta 2027, asegurando una financiación estable a las entidades locales. A la vez, se simplifica la gestión y se mejora la capacidad de planificación.

El plan no solo regula la financiación, sino que encomienda la gestión del servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia para personas dependientes. "Principales herramientas para atender necesidades sociales en todo el territorio y avanzar en los objetivos de la Ley de Impulso Demográfico", explicaron en la Consejería.

La colaboración abarca también las tareas de valoración de dependencia y elaboración de programas individuales de atención en Coaña, Villayón, Castropol, Cangas del Narcea e Ibias, con el fin de agilizar la asistencia en concejos de carácter rural. Labor que ahora la Consejería ha planteado extender al resto de concejos asturianos, con el objetivo de intentar aliviar el enorme atasco que ha provocado la implantación de la historia social única.

La directora general de Gestión de Servicios Sociales, Paula Álvarez, destacó que, desde la puesta en marcha del plan, se ha consolidado “un modelo que proporciona certidumbre a las entidades locales y refuerza la calidad del servicio público, así como la capacidad de los ayuntamientos para ofrecer las prestaciones sociales básicas con eficacia, calidad y cercanía”.

La inversión comprometida por el Principado permitirá destinar a lo largo de los próximos cuatro años casi 176 millones de euros al servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia a personas dependientes y no dependientes; más de 100 millones a la valoración de la dependencia en la zona rural; y unos 65,5 a personal y mantenimiento de los centros de servicios sociales municipales.

Noticias relacionadas y más

El Gobierno regional también ayudará a los municipios a desarrollar programas contra la soledad no deseada, prevención de la dependencia y mantenimiento de los centros rurales de apoyo diurno y el sostenimiento de la red de albergues y otros programas contra el sinhogarismo.

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