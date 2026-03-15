La "casa" que gobierna Asturias cumple 40 años: muebles reciclados, una gran colección de arte y un apartamento privado para el Presidente

Cuando Pedro de Silva inauguró el Palacio de Presidencia un 16 de abril de 1986 ya vislumbró la carga simbólica de un inmueble que en aquel entonces se renovó "conceptual, funcional y técnicamente" para dejar atrás su pasado como sede bancaria. En su discurso, el entonces presidente del Principado habló de la necesidad de reconvertirse de acuerdo a los tiempos actuales, un mantra que se ha tomado al pie de la letra en cuanto al edificio en cuestión se refiere. Tanto que en estos cuarenta años sus estancias han ido variando y mudando de uso en tantas ocasiones que solo el despacho del presidente ha conseguido mantenerse inmutable ante el caminar inexorable de las agujas del reloj.

El inmueble, antiguo Banco de España en Oviedo, pasó a formar parte del patrimonio de la familia Masaveu tras quedar en desuso. Fue el presidente de la preautonomía y posterior presidente del Principado, Rafael Fernández, quien supo ver sus posibilidades y decidió comprarlo para convertirlo en la residencia laboral de los jefes del Ejecutivo asturiano, que hasta entonces tenían su sede en el vecino edificio de la Junta.

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Primero fue el Banco de España

"El edificio originario, sede del Banco de España, no tenía el menor interés. Era un pastiche kitsch pretencioso y feo. Se trataba de transformarlo en otra cosa, sin alterar volúmenes ni apenas la envolvente. Algo que expresara una voluntad de verdadero estilo y de una forma de poder: discreto, austero, sin oropeles ni suntuosidad, eminentemente funcional y luminoso, pero de gran dignidad formal", recuerda Pedro de Silva.

La renovación correspondió a los arquitectos Nieves Ruiz y Fernando Nanclares, con la colaboración de Juan González Morillón. Y en opinión el expresidente fue "s formidable, un elegante ejemplo de arquitectura funcional de carácter institucional".

Como describió unos años después el propio Nanclares, se trató de una intervención "en clave moderna matizada". Es decir, "nos empleamos en un proyecto que pudiera interpretarse en continuidad con lo histórico, atento a las corrientes de renovación de la arquitectura del siglo XX que habían revisado la radicalidad del moderno inicial, para establecer nuevos lazos con lo preexistente". La obra, que finalizó en febrero de 1986, la ejecutó la empresa Hispano Alemana de Construcciones.

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De Silva destaca, además, el papel que en todo el proceso tuvo el consejero de Presidencia, Bernardo Fernández, "persona de gran sensibilidad y criterio", así como el que más tarde tuvo el consejero de Hacienda, Vicente Sánchez, en el gran edificio de Llamaquique, aunque "todo se discutió en el Consejo de Gobierno".

En su opinión, "el interior del edificio está lleno de detalles, en planos, luz, elementos metálicos y de madera, materiales, tonos. Quien tenga gusto para la sencillez de alto vuelo los advertirá a la primera". "Para mí eran importantes también las líneas horizontales en las paredes de las estancias, que les daban tamaño y eran en sí mismas una composición", añade. Optó, por tanto, porque las paredes quedaran "limpias, sin colgar nada en ellas". "Tampoco quería arte por los pasillos", reconoce.

Incorporación de obras de arte

Fue en los años noventa, en tiempos de Juan Luis Rodríguez-Vigil, cuando se empezó a configurar la gran colección de arte que a día de hoy llena las paredes y los rincones del recinto. Parte propiedad del propio Gobierno de Asturias y, otra parte, propiedad del Museo de Bellas Artes.

"Pedro de Silva era más austero, yo incorporé algunas obras porque me gustaban" recuerda. Le animó a dar el paso un viaje a París para discutir el futuro de la Autopista del Mar con Bernardo Fernández, vicepresidente en su Gobierno. "Entramos en el despacho gigantesco del ministro y había un cuadro enorme de Orlando Pelayo; fue toda una sorpresa. Entonces pensé que si el ministro francés tenía un cuadro de Orlando, qué mínimo que el presidente asturiano también", indica.

A las obras de Orlando Pelayo se sumaron también piezas de Bernardo Sanjurjo, "para el mí el pintor vivo de Asturias más relevante", y esculturas de Herminio Álvarez. "También mandé llevar un cuadro de un niño de Nicanor Piñole que estaba en Sanidad y un grabado de Covadonga".

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Hace cinco años, por decisión del actual presidente del Principado, Adrián Barbón, varias de las estancias del edificio pasaron a ser renombradas con los nombres de sus antecesores. Rafael Fernández da nombre a la mayor sala del edificio. Ubicada en la planta baja, alberga las comparecencias públicas del presidente y recepciones a grupos amplios.

Está coronada por un enorme tapiz con el escudo de Asturias que el propio Barbón recuperó "del almacén" durante la pandemia, aunque fue encargado por Vicente Álvarez Areces. El expresidente impulsó la creación de la sala durante su mandato, puesto que en el diseño original ocupaban despachos. Al otro lado del pasillo se ubican otras dos estancias destacadas. La dedicada a Sergio Marqués se utiliza como espacio multiusos al contar con capacidad para albergar reuniones de unas veinte personas. En ella se proyecta habilitar a medio plazo la biblioteca de Presidencia.

Muebles reciclados

Como ocurre en prácticamente todos los rincones de Presidencia, "gran parte de los muebles son reciclados. Son muebles que vamos encontrando en el patrimonio del Principado y que restauramos, reutilizamos o volvemos a poner en valor; y que yo creo que dan empaque y solemnidad al edificio".

Ejemplo es la sala Vicente Álvarez Areces, decorada con el mobiliario que formaba parte de su despacho cuando era presidente. O la Belarmino Tomás, una de las estancias con más simbología de todo el edificio. Además de su escritorio, la sala alberga una reproducción del texto del último acta del 20 de octubre de 1937 del Consejo Soberano de Asturias y León; varios "belarminos", la moneda propia que se usó en Asturias durante unos años; y unos valiosos grabados del ilustrador Germán Horacio.

Entre los tesoros que esconde esta sala también hay una foto de la familia de Belarmino Tomás en la que aparece un joven Rafael Fernández, quien se casó con la hija de Belarmino y poco después se convirtió en el primer presidente del Principado de Asturias.

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La sala Antonio Trevín

Las otras dos estancias con nombre y apellido se encuentran en la segunda planta. Las dedicadas a Juan Luis Rodríguez Vigil y Antonio Trevín. El recientemente fallecido expresidente regional nomina la sala en la que habitualmente Adrián Barbón organiza los numerosos encuentros que tiene a lo largo de la semana con organizaciones, asociaciones o figuras de interés, y junto a la que está adherida la sala de videoconferencias. En la esquina, una capa asturiana que el socialista encargó a una mujer de Bimenes, una montera regalo de una asociación y un bastón que recibió de manos de "un paisano de Tineo".

En la primera planta, por su parte, se encuentra la sala del Consejo de Gobierno. En un principio, se ubicó al fondo, pero en tiempo de Areces se cambió a la estancia central. Posteriormente, Álvarez Cascos decidió convertir ese espacio en despachos y, años más tarde, Barbón apostó por volver a habilitarla para las reuniones con sus consejeros.

Lo único que se mantiene con cierta estabilidad desde hace cuarenta años en el palacio presidencial es el despacho de los líderes autonómicos. Continúa en la misma ubicación elegida por Pedro de Silva, aunque cada uno de sus inquilinos fue adaptándolo a su estilo particular. Actualmente, el sello personal de Adrián Barbón se detecta en cada rincón. Desde su colección de bolígrafos a la de monedas conmemorativas, pasando por las fotografías con su maestro político, Pablo García; sus sobrinas; el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; o, la última incorporación, con el Papa León XIV.

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El apartamento

El Palacio de Presidencia alberga en su última planta un apartamento, habilitado ya a petición de Pedro de Silva. "Me parecía oportuno para eventual uso de los presidentes, pero como yo no pensaba usarlo y prefería volver cada día a dormir a Gijón, dispuse que se le diera otro uso mientras yo estuviera en el cargo", recuerda.

Tan solo Antonio Trevín y Francisco Álvarez-Cascos residieron habitualmente en ese departamento, por lo que el espacio pasó de tener solo una habitación y un baño a sumar un pequeño despacho, cocina y varias estancias más.

Barbón se trasladó temporalmente a ese espacio durante la pandemia y, de vez en cuando, aprovecha el tiempo libre que tiene entre reuniones y actos para desconectar. "Tengo la costumbre de comer solo porque es el momento del día en el que puedo aprovechar para leer, ver una serie y desestresar", reconoce. Cuando puede, aunque no es muy a menudo, también hace un poco de ejercicio en una cinta de andar que adquirió hace unos años para "acompañar la dieta". Aunque lo que más destaca es su amplia colección de libros.

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Conmemoración

El Palacio de Presidencia de Asturias guarda entre sus paredes una historia de más de cuarenta años que Adrián Barbón pretende honrar como se merece. "Haremos algo abierto al público. Me encanta abrir la presidencia a la gente", adelanta. También se ha diseñado una moneda conmemorativa, como las que él colecciona, con el escudo del presidente en una cara y un grabado en el edificio en la otra. Por último, han encargado un dibujo de la sede a la artista Cordelia Picklard.