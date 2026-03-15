Empieza la temporada de pesca de trucha (pero el salmón tiene que esperar): "Están los ríos demasiado altos"

Pistoletazo de salida de la temporada de pesca de trucha en los ríos asturianos, que se extenderá hasta el 15 de agosto. Los pescadores de salmón tendrán que esperar, ya que la Consejería de Medio Rural ha retrasado el inicio de esta pesca (con o sin muerte) al sábado 18 de abril, dejando sin habilitar, como era habitual en los últimos años, un periodo previo de capturas con devolución obligatoria al agua.

Esta medida responde a la entrada cada vez más tardía de los ejemplares en los ríos asturianos, una tendencia que los pescadores vienen observando desde hace varias temporadas y que busca favorecer que los primeros salmones alcancen las zonas de refugio antes del inicio de la actividad. El retraso llega además en un contexto de fuerte descenso de capturas en el Principado. En 2024 se registraron 376 salmones pescados en los ríos asturianos, mientras que la última campaña apenas superó el centenar de ejemplares, muy lejos de los más de mil salmones que se capturaban a comienzos de la década pasada.

Esta primera jornada de pesca de la trucha está siendo "bastante infructífera". "Los ríos bajan muy altos y hay pocos pescadores", señala Prudencio Marcos, de la Asociación de Pescadores y Amigos del Nalón. "Dejé la actividad poco después del periodía porque hoy no hay nada que hacer", añade.

La próxima semana será clave para comprobar cómo evoluciona la campaña, ya que las previsiones de buen tiempo podrían estabilizar el caudal de los ríos. "Esperemos que mejoren un poco porque de momento bajan demasiado revueltos", explica Marcos, que solo logró sacar una trucha de 1 kilogramo. La normativa del Principado establece tallas mínimas de captura que oscilan entre los 17 centímetros en zonas de montaña y los 25 centímetros en el río Eo, además de un cupo general de seis truchas por pescador y día. Una vez alcanzado el cupo, el pescador puede continuar la jornada únicamente en la modalidad sin muerte.

El salmón se retrasa

Por su parte, la pesca del salmón comenzará el tercer sábado de abril, día 18, y se prolongará hasta el 15 de julio. Cada pescador podrá capturar un máximo de dos salmones al año, aunque solo uno podrá sacrificarse. Además, únicamente se podrán retirar ejemplares que superen los 45 centímetros.

"La pesca sin muerte que se solía abrir el tercer domingo de marzo estaba muy poco demandada en los últimos años", explica Quique Berrocal, presidente de la asociación de pescadores "Las Mestas del Narcea". "El agua está muy fría y casi no hay salmones; es mejor retrasar la temporada a ver si se puede pescar algo más", coincide.

Para el pescador Antón Caldevilla, presidente de la "Sociedad de Pescadores El Esmerillón", sin embargo, el cambio normativo tiene un alcance limitado. "Que ambas pescas empiecen a la vez es una medida positiva, pero no soluciona el problema del salmón", afirma. "No va a haber una recuperación del número de ejemplares solo por retrasar el inicio. Hay que tomar medidas de saneamiento y recuperación de los ríos", agrega, antes de concluir: "Quitar de pescar no es la solución".