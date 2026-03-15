Los gerentes y directores de las tres áreas de salud de Asturias estarán elegidos a fin de mes

La primera tanda de nombramientos de directivos de la sanidad pública asturiana para activar la fusión de áreas de salud se llevará a cabo, muy probablemente, en los últimos días de marzo o, quizá a más tardar, en los primeros de abril.

En cuanto a la cobertura de las tres gerencias, con cabecera en Oviedo, Gijón y Avilés, a día de hoy se da por hecho que Miguel Rodríguez dejará Avilés y se situará al frente de la de Oviedo, y que María Luisa Sánchez continuará en Gijón. Sobre la gerencia de Avilés, principal incógnita, fuentes consultadas por este periódico consideran muy factible que el elegido (o quizá la elegida) sea alguno de los miembros del equipo que veía encabezando Miguel Rodríguez desde finales de 2023.

Las convocatorias de 26 puestos de gerentes y directores publicada en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) los pasados 12 y 13 de febrero otorgaban un plazo de 20 días hábiles para la presentación de solicitudes. Ese periodo concluyó, respectivamente, este pasado jueves y viernes. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, para todas las plazas hay algún candidato.

Calendario

A la espera de que pueda llegar alguna solicitud a través de registros del Principado ajenos al Servicio de Salud (Sespa), el cronograma que tienen estipulado la Consejería y el Sespa habla de que la comisión de valoración se reúna esta próxima semana, y de que en la siguiente se adopten las resoluciones oportunas, para su posterior difusión en el BOPA.

De esta manera, se cumpliría el compromiso de la Consejería de que el 31 de marzo estén nombrados los gerentes y los directores que protagonizarán el despliegue de la reordenación del mapa sanitario de Asturias, que ha supuesto la fusión de las ocho áreas vigentes desde 1984 en solamente tres circunscripciones, con cabeceras en Oviedo, Gijón y Avilés.

La nueva estructura es la siguiente: área I: Occidente (las antiguas zonas de Avilés y Jarrio); área II: Centro-Suroccidente (las antiguas áreas de Oviedo, Caudal y Cangas del Narcea); y área III: Oriente (las antiguas áreas de Gijón Nalón y Arriondas).

Previsiones por áreas

En los despachos sanitarios, se da por sentado que para el área III, con cabecera en Gijón, se apostará por la continuidad de María Luisa Sánchez Núñez y su equipo actual, que ha acreditado muy buenos resultados en cuanto a reducción de las listas de espera.

En el área II, con cabecera en Oviedo y el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) como referencia, el elegido para liderar el equipo es Miguel Javier Rodríguez Gómez, inspector médico cántabro (Reinosa, 1964), quien ya fuera director médico del HUCA entre 2013 y 2015, gerente del área sanitaria de Gijón entre 2025 y 2019, y consejero de Salud de Cantabria de 2019 a 2022, antes de recalar en Avilés a finales de 2023. El nuevo gerente tiene que configurar un equipo, pues los directivos que trabajan con la actual gerente, Beatriz López Muñiz, han anunciado que se van con su jefa.

La mayor incógnita reside en el área I, con cabecera en Avilés, tras el traslado de Miguel Rodríguez a Oviedo. Según las fuentes consultadas por este periódico, el elegido será “alguien cercano a Avilés, alguien que conoce el área sanitaria y que dará continuidad a un equipo que ya funciona y que está teniendo buenos resultados”.

Sobre la base de esta premisa, las miradas se dirigen a tres mujeres: Rut Palacio González, directora de Atención Sanitaria y Salud Pública; Liliana Meana Sánchez, directora del Hospital Universitario San Agustín; y Asunción Artime García, directora Económica y de Profesionales. Esta última acredita una dilatada y eficaz trayectoria en la Administración sanitaria, pero no es médica, un dato poco usual entre los gerentes de área, pero que no tiene por qué resultar excluyente.

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Libre designación

A raíz del decreto del Principado que establecía el nuevo mapa sanitario con la fusión de áreas, la Consejería de Salud modificó las estructuras tanto de la propia Consejería como del Servicio de Salud del Principado (Sespa) en sus servicios centrales y en las áreas sanitarias. Y ahora lo que ha hecho el Gobierno regional ha sido sacar a concurso todas las plazas directivas, que han de ser cubiertas por el procedimiento de libre designación.