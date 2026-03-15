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El invierno se despedirá de Asturias siendo verano: la AEMET avisa de un subidón térmico para esta semana con máximas de 25 grados

El sol dominará la semana, aunque este lunes hay alerta naranja por fuerte oleaje en toda la costa regional

Perros en la playa de San Lorenzo

Perros en la playa de San Lorenzo / Ángel González

Mónica G. Salas

Mónica G. Salas

El invierno se despide esta misma semana y lo hará vestido de verano. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avisa de un subidón térmico para los próximos días en Asturias con máximas de hasta 25 grados. Mientras las Islas Canarias, y puede que también el sur del país, sufran el azote de nueva borrasca, de nombre "Samuel", el Principado vivirá un tiempo cien por cien primaveral, incluso antes de que entre de forma oficial la nueva estación.

La primavera comenzará el próximo viernes, día 20, a las 15.46 horas. Con ella llegará el último cambio horario: la madrugada del 28 al 29 de marzo, los relojes se adelantarán una hora. Es decir, a las 02.00 serán las 03.00, dando inicio al horario de verano, que se mantendrá hasta el 25 de octubre. Esa noche tendrá solo 23 horas. Traducido: tendremos una hora menos de sueño.

El jueves, el mejor día

Según el pronóstico de la AEMET, el jueves será el mejor día. Para esa jornada se esperan temperaturas de hasta 25 grados en el Suroccidente. Igualmente, en el resto de la región las máximas serán altas: 24 grados en Langreo, 23 en Oviedo, 21 en Gijón y Avilés...

Pronóstico por días

La semana empezará mañana con sol, pero con el mar Cantábrico revuelto. De hecho, la AEMET ha activado para este lunes la alerta naranja (riesgo importante), de 13.00 a 23.00 horas, por fuerte oleaje. El aviso continuará hasta la madrugada del martes, aunque en nivel amarillo.

El cielo amanecerá nuboso o cubierto de nubes bajas, que se irán disipando a lo largo de la mañana, hasta quedar prácticamente despejados. No se descarta de madrugada alguna lluvia débil y aislada en zonas montañosas del sureste. Y las máximas llegarán a los 20 grados en el Suroccidente. En Oviedo se esperan 18 grados, mientras que en Avilés 17 y en Gijón 16.

Noticias relacionadas y más

Los termómetros remontarán a partir del martes, cuando ya se esperan 24 grados en Cangas del Narcea, 23 en Langreo, 21 en Oviedo y 19 en Gijón. El miércoles continuará el sol y las buenas temperaturas, al igual que el jueves.

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