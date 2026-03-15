Joaquín Pixán, en los premios "Axuntábense": "Los coros cumplen una función social muy importante"

Joaquín Pixán es de la opinión de que "mientras haya voces que se junten para cantar, la música seguirá siendo una forma de esperanza" y sostiene que "los coros, más allá de la cuestión artística, cumplen una función social muy importante". El tenor, de Cangas de Narcea y con décadas de trayectoria como cantante a sus espaldas, recibió ayer uno de los premios "Axuntábense" que otorga la Federación de Coros Asturiana, Fecora, anualmente. Con él fueron galardonados también el Parador de Cangas de Onís, en Villanueva, por su Ciclo de Conciertos de Navidad Ramón A. Prada Vicente, y el compositor y director coral gallego Julio Domínguez Rodríguez. El acto, muy concurrido, se celebró en la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

Joaquín Pixán aludió a la "tradición coral profundamente arraigada" de Asturias, se refirió a la música coral como a "una de las formas más hermosas de convivencia" y señaló que "durante generaciones ha sido una forma de encuentro y de emoción colectiva". "Tiene", subrayó, "una función social: se reúnen generaciones distintas, se crean vínculos y se mantiene una forma de vida colectiva".

La intervención de Pixán se alineó con la del galardonado que le precedió. Fue el compositor y director coral gallego Julio Domínguez Rodríguez, creador de los coros Camerata ad Libitum y el de voces femeninas Camerata Vivace, ganador del Gran Premio Nacional de Canto Coral y autor de numerosas obras, tanto para coro mixto como para voces blancas. Al tomar la palabra, tras recoger la estatuilla del "Axuntábense", Julio Domínguez incidió en la trascendencia de la música coral, que, según sus palabras, "nos enseña a construir comunidad, a esperar al otro, a respirar...". "Es una escuela de musicalidad y de ciudadanía", constató, y contribuye, agrego, a construir "una sociedad más justa, equilibrada y sensible".

El premio al parador de Villanueva fue recogido por su director, Ignacio Bosch, que empezó agradeciendo a Fecora "su labor de apoyo, cohesión y respaldo" a la música coral. Luego quiso explicar las razones por las que un hotel, como es el parador de Cangas de Onís, era merecedor de un premio a la música coral. "El parador de Cangas de Onís no es un hotel normal, es miembro de una cadena pública que va a cumplir cien años y que tiene entre sus misiones atraer y arraigar cultura en el ámbito rural", expuso. En ese contexto se encuadra su actividad coral, con el ciclo de conciertos que recuerdan, en su nombre, a Ramón Aniceto Prada Vicente, el fundador del Coro Mixto Peña Santa de Cangas de Onís.

Bosch dejó claro que él solo es "el que mantiene la antorcha viva" y tuvo palabras de reconocimiento para César Álvarez Montoto y Ángel Lueje, que fueron los impulsores del ciclo y los organizadores de su primera edición.

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El presidente de Fecora, Marcelino Martínez González, que abrió el acto dando la bienvenida a los galardonados y al público, apeló a la complicidad de las instituciones públicas: "Son momentos difíciles para la música coral, necesitamos más proyectos y más esfuerzos institucionales". Sentado a su lado siguió el acto el vicepresidente de la Federación, Ángel Iglesias Breijo, y con ellos el director general de Acción Cultural del Principado, Antón García, y las concejalas de Festejos de Oviedo, Covadonga Díaz, y de Cultura de Cangas de Onís, Blanca Bueno.