Localizan en la costa francesa el cuerpo del pescador desaparecido en Coaña hace más de dos meses

El cuerpo de Juan Carlos Suárez, "Juancho", pescador al que se le perdió la pista hace más de dos meses en Coaña, ha aparecido en la costa francesa. Las autoridades han podido confirmar el trágico desenlace tras culminar con las comprobaciones de la identidad de un cadáver hallado hace días en un punto del litoral galo ubicado en el Golfo de Vizcaya.

El mar devolvió así el cuerpo del pescador asturiano de 54 años, muy querido en Coaña y en el mundo de los aficionados a la caña, a muchos kilómetros de distancia del lugar donde sufrió un percance que ha acabado en tragedia. No es la primera vez que sucede, siendo relativamente frecuente que cadáveres de personas desaparecidas en el litoral asturiano recorran buena parte del Golfo de Vizcaya para terminar siendo encontrados en la costa francesa, en función de las corrientes marinas.

El hallazgo se produjo ya hace varios días, pero las autoridades han sido meticulosas a la hora de confirmar, sin lugar a la equivocación, la identidad del cuerpo para que la Guardia Civil pudiese notificárselo, ya de forma inequívoca, a la familia de Juancho Suárez. De hecho, además de la comprobación de marcas y tatuajes en la piel, se ha practicado un odontograma, contrastando coincidencias en la estructura dental, así como otras pruebas concluyentes.

Se cierra así un trágico capítulo que mantuvo en vilo durante muchos días a los coañeses, con un gran despliegue de medios del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y de la Guardia Civil, que no cejaron en su empeño por intentar dar con Juancho Suárez, sin suerte tras largas jornadas de un dispositivo con puesto de mando avanzado en la localidad de Loza.

Natural de Medal (Coaña), Suárez residía en Avilés junto a su familia y regentaba una empresa de construcción. Sin embargo, su gran pasión siempre fue la pesca, demostrando gran destreza en el arte de la caña y atesorando un gran conocimiento del litoral de su concejo natal así como habilidad para moverse por el mismo. En Coaña, de hecho, estaban acostumbrados a verlo poner rumbo al pedrero, cargado con sus aparejos, cada fin de semana.

Fue precisamente un sábado, el 10 de enero, cuando se le perdió la pista, concretamente en la zona de la punta Engaramada. Familiares y equipos de rescate salieron en su búsqueda, pero durante los rastreos únicamente encontraron en el agua dos cañas que pertenecían a Juancho Suárez. Ahora se ha confirmado, a miles de kilómetros de distancia, el trágico final.