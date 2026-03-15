La industria auxiliar asturiana pacta una subida salarial del 10,6% hasta 2028 que pone fin a la huelga: estos son los detalles del acuerdo

Han hecho falta tres días de huelga, la paralización de una empresa industrial clave en Asturias y cuatro jornadas de reuniones frenéticas y maratonianas. La última, la del pasado viernes, duró más de veinte horas y concluyó en la madrugada del sábado. Pero, finalmente, se produjo un principio de acuerdo entre la patronal Femetal y los representantes de los 3.500 trabajadores de la industria auxiliar asturiana sobre el convenio colectivo del sector para el cuatrienio 2025-2028. El preacuerdo, que deberá ser ratificado este lunes en las asambleas de los afiliados sindicales, pone fin a la huelga que esta semana bloqueó las fábricas de ArcelorMittal en la región, empujando a la compañía siderúrgica a una situación límite.

El pacto fija un aumento salarial acumulado del 10,6% para los cuatro años contemplados, repartido así: 2,9% (2025), 3% (2026), 2,5% (2027) y 2,2% (2028). Además, los trabajadores han conseguido una de sus principales reivindicaciones: una cláusula de revisión salarial vinculada al índice de precios de consumo (IPC) que marque el final de cada ejercicio, sin ningún tope, y con su reflejo en la actualización de las tablas salariales y el pago de atrasos.

Por ejemplo, si a finales de este año 2026 el IPC es del 7%, la cláusula indica que en el ejercicio siguiente se abone el desvío de cuatro puntos porcentuales respecto al 3% pactado. Si el IPC fuera del 9%, se pagarían los seis puntos de diferencia. Es decir, no existe límite en la compensación por la inflación, de modo que el trabajador no pierda poder adquisitivo si los precios sufren un notable aumento.

El convenio también incorpora una reducción de jornada de ocho horas a partir de 2027, lo que situará la jornada anual en torno a 1.714 horas anuales al final del convenio. A ello se suma la recuperación de días compensatorios, con dos días adicionales en 2026 y su regularización posterior. También se incluye la regulación de 16 horas anuales para acompañamiento médico de familiares. Y se amplía de seis a doce meses la duración de los contratos eventuales.

Otro de los resultados afecta a las dietas y compensaciones por desplazamiento, hasta ahora fijadas en 49,21 euros por día. Las partidas serás de 64 euros para 2026, 67 euros (2027) y 70 euros (2028). Desde la parte sindical se han felicitado de que esto sitúa estas prestaciones "muy por encima de la media de los convenios provinciales del metal, que se sitúa aproximadamente entre 44 y 55 euros diarios".

Además, el documento recoge una paga de 100 euros brutos a la finalización del convenio.

Valoraciones

Para CCOO de Industria Asturias, "el resultado de la negociación supone un avance relevante en derechos laborales y sociales, situando a este convenio en posiciones destacadas dentro del mapa de negociación colectiva del metal en España". El sindicato también remarcó que el resultado final de la negociación "demuestra que la movilización colectiva sigue siendo la herramienta más eficaz para mejorar las condiciones laborales".

José Ramón Calleja, responsable del sector de auxiliares de UGT-FICA, reconoció "avances muy significativos", sobre todo el relativo a la cláusula de revisión y la reducción de jornada, pero también matizó que en la propuesta " se incluyen algunas redacciones que deben ser revisadas por nuestros servicios jurídicos antes de tomar una decisión".

No obstante, Calleja indicó que "los avances han sido más pequeños en otras materias, como la regulación justa del exceso de jornada a través de los descansos compensatorios o la mejora del complemento de dietas y desplazamientos para los trabajadores que desarrollan su actividad fuera de Asturias". También señaló que UGT-FICA "analizará y reflexionará" sobre la propuesta de Femetal de que los complementos económicos en las enfermedades profesionales o accidentes empiecen a abonarse el octavo día en lugar del cuarto.

Por su parte, desde Femetal remarcaron que "el entendimiento alcanzado representa un ejercicio de responsabilidad permitiendo dotar de estabilidad a un sector estratégico para el funcionamiento de numerosas industrias asturianas".

La patronal admitió que el acuerdo ha sido fruto de "un proceso negociador especialmente exigente" que "permite dotar de estabilidad al sector en un momento de elevada incertidumbre industrial y económica, aportando certidumbre tanto a las empresas como a los trabajadores de una actividad estrechamente vinculada a la gran industria de la región".

Asimismo, Femetal explicó que el convenio introduce medidas enfocadas en abordar el relevo generacional del sector, "estableciendo el límite de jubilación en los 68 años y regulando el contrato de relevo, en un contexto en el que se prevé que cerca del 25 % de las plantillas se jubile durante la próxima década".

Tras 15 meses de negociación y una última semana especialmente vertiginosa, las asambleas sindicales decidirán el lunes si se ratifica lo acordado.