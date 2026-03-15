El Principado "felicita" a la industria auxiliar por el acuerdo que pone fin a la huelga: los sindicatos deberán ratificarlo este lunes

La industria auxiliar asturiana empieza a dejar atrás una semana de alta tensión, en la que llegaron a paralizar en buena medida el epicentro siderúrgico de Asturias durante las tres jornadas de huelga. Con un preacuerdo sobre la mesa, que deberá ser ratificado este lunes en la asamblea de los afiliados sindicales (la de CCOO está prevista a las 12.00 horas y la de UGT a las 17.30 horas), los 3.500 trabajadores volverán este lunes a su jornada habitual, acabando con la paralización de las factorías de ArcelorMittal en Gijón y Avilés. Algo que celebran desde el Gobierno del Principado.

Esta vuelta a la normalidad permitirá retomar actuaciones clave para la siderúrgica como la reparación del horno alto "B" de Gijón, que no está operativo desde octubre. Una vez enfriado, estaba previsto que la semana pasada se abriera una "ventana" en el horno para acceder a su interior y comprobar el alcance de la avería, pero no se pudo abordar por la falta de personal de empresas auxiliares.

La huelga también provocó paradas intermitentes al no recibir arrabio (fundición de hierro cruda obtenida en el alto horno) a tiempo, llegando en algunos casos a tener que desechar arrabio vertiéndolo a las fosas. Los retrasos e interrupciones también se generalizaron en los talleres acabadores al no llegar suministros o no retirarse subproductos como la chatarra.

El principio de acuerdo alcanzado por los representantes de los trabajadores de la industria auxiliar y Femetal fue valorado positivamente este domingo por el Gobierno de Asturias. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, afirmó que "no cabe más que felicitar a la representación de las empresas auxiliares y a los sindicatos por haber llegado a un acuerdo que ha permitido conciliar las posiciones de ambas partes". Además, recordó que el acuerdo contribuirá "a normalizar la actividad productiva de muchas compañías asturianas, entre ellas ArcelorMittal, que dependen del sector auxiliar para su normal funcionamiento".

El pacto fija un incremento salarial acumulado del 10,6% para los próximos cuatro años, comenzando este 2025 con un aumento de un 2,9%. Además, se contempla una cláusula de revisión salarial vinculada al índice de precios de consumo (IPC) que marque el final de cada ejercicio, sin ningún tope, y con su reflejo en la actualización de las tablas salariales y el pago de atrasos.

Este aumento irá acompañado de una subida de las dietas y compensaciones por desplazamiento, hasta ahora fijadas en 49,21 euros por día. Las partidas aumentarán progresivamente a lo largo de los próximos ejercicios. De esta forma, este año se alcanzarán los 64 euros, mientras que para 2028 ya estará en los 70.

En cuanto a la reducción de la jornada, los trabajadores han logrado un compromiso de que a final del convenio se sitúe en 1.714 horas anuales, lo que se conseguirá con una bajada de ocho horas a partir de 2027. El acuerdo también contempla la incorporación de dieciséis oras anuales para el acompañamiento de familiares al médico de cabecera y una paga de 100 euros brutos cuando finalice el convenio en 2028.