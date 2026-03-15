La reacción de los partidos en Asturias a las elecciones de Castilla y León: PP y Vox celebran su crecimiento, mientras la izquierda llama a la reflexión

Los resultados de las elecciones castellano y leonesas tuvieron también una trascendencia entre los partidos asturianos. Para el PP, los resultados permitirán a Asturias tener al lado una comunidad con “voz firme frente al sanchismo”, mientras que Vox considera más que consolidado su crecimiento. Mientras que en la izquierda (el PSOE asturiano no expresó opinión alguna) hacen un llamamiento a reflexionar para “evitar la marginalidad” y hacer frente al crecimiento de Vox, fortaleciendo las propuestas y acercándose a la ciudadanía.

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, felicitó a Alfonso Fernández Mañueco, como “claro ganador” de las elecciones y aseguró que los castellanos y leoneses “han elegido la mejor opción para su futuro”. En su opinión, la victoria de los populares es “buena” tanto para Castilla y León, como para “España y también para Asturias”. “Seguiremos teniendo en una comunidad autónoma vecina una voz firme frente al sanchismo en defensa de aquellos retos que compartimos asturianos y castellanos y leoneses”, destacó.

A pesar de que el crecimiento de Vox tan elevado como en Extremadura o Aragón, para Carolina López, presidenta del partido en Asturias, las elecciones de este domingo reflejaron una “consolidación y una señal clara de que hay una parte cada vez mayor de la sociedad que quiere políticas distintas, que defiendan sin complejos las necesidades reales de los españoles”. “Muchos ciudadanos están cansados de los mismos discursos y de las mismas recetas que durante años han debilitado sectores fundamentales como el campo, la industria o el pequeño comercio”, defendió. E insistió en que “cada vez más ciudadanos prefieren confiar en el proyecto” de su partido.

IU no volverá a tener representación en las Cortes de Castilla y León durante los próximos cuatro años. “Son malos resultados para la izquierda”, reconoció Alejandro Suárez, secretario de Estrategia y Relaciones Políticas, quien llamó a la izquierda transformadora a “reflexionar sobre su estancamiento si quiere evitar la marginalidad y la percepción de voto no útil”. “La amenaza de involución democrática sigue siendo una realidad política que no estamos frenando”, advirtió.

Adrián Pumares, de Foro, mostró su alegría porque Unión del Pueblo Leonés (UPL) lograse mantener los tres escaños de las pasadas elecciones. A su juicio, este resultado electoral permitirá “comprobar si Vox sigue su estrategia de bloqueo y de pinza con el PSOE tras ver truncadas sus expectativas”.

Para Covadonga Tomé, diputada del grupo mixto, estos resultados confirman “una tendencia hacia la vuelta del bipartidismo, con un escenario aún más preocupante porque el PP está muy cerca ahora de la ultraderecha de Vox”. “Son, de hecho, prácticamente lo mismo”, considera. En su opinión, para quienes defienden “proyectos transformadores” a la izquierda del PSOE, el mensaje es claro: “Es momento de reflexionar, fortalecer nuestras propuestas y reforzar la conexión con la ciudadanía para seguir representando a quienes quieren cambios reales”.