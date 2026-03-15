Tres de cada cuatro médicos asturianos ganan más que el presidente (y los hay, en zonas periféricas, que alcanzan los 150.000 euros anuales)

Los médicos asturianos, junto a los de toda España, están convocados a una nueva huelga para esta próxima semana, de lunes y el viernes. Los facultativos de la sanidad pública reclaman al Ministerio de Sanidad un estatuto jurídico propio, al margen de todas las categorías sanitarias restantes. Reclaman que se tenga más en cuenta su elevada cualificación y su singular responsabilidad. Los médicos más jóvenes ponen el acento en la supresión de las guardias muy prolongadas. Y todos piden una mejora de las condiciones laborales y salariales.

Al hilo de esta reivindicación, que acumula nueve meses suscitando conflicto y amenaza con proseguir, al menos, hasta junio, surge una pregunta: ¿Cuánto ganan los médicos de la sanidad pública? Dar una respuesta no es sencillo, porque las retribuciones de los facultativos son el resultado de varios conceptos salariales que pueden llegar a generar una elevada variabilidad.

Lo habitual es estar por encima de 4.000 euros netos al mes

En el ánimo de ofrecer información fiable, LA NUEVA ESPAÑA ha recabado datos de distintas fuentes y la conclusión es la siguiente: entre los aproximadamente 4.000 médicos que forman parte de la plantilla del Servicio de Salud del Principado (Sespa) es muy frecuente que sus ingresos anuales "rebasen los 4.000 euros netos al mes, tanto en atención primaria como en hospitales", señala un buen conocedor de los entresijos de la Administración sanitaria.

Tres de cada cuatro ganan más que Adrián Barbón

Si se toma como referencia, por ejemplo, el salario del presidente del Principado, Adrián Barbón, que percibió el año pasado 72.979 euros brutos (o sea, 5.213 al mes en 14 pagas, que pueden equivaler a unos 3.600 o 3.700 euros netos mensuales), se puede aceptar como hipótesis muy aceptable deducir que tres de cada cuatro médicos del Sespa ganan más que el jefe del Ejecutivo autonómico. ¿Y de qué depende que un facultativo esté por encima o por debajo de los ingresos de Barbón? Ciertamente, no es probable que los gane, sin más, con su jornada ordinaria de 35 horas semanales. El nivel retributivo de los médicos asturianos suele estar condicionado por, al menos, cuatro elementos: la antigüedad, el nivel de carrera profesional, las guardias y la realización de planes especiales para reducir listas de espera (es decir, horas extra por las tardes, llamadas "peonadas" en el argot sanitario).

La carrera profesional, otro plus de antigüedad encubierto

La carrera profesional tiene una remuneración cuantiosa, que aumenta acorde a la veteranía. Se divide en cuatro tramos a los que, en teoría, se accede por méritos y, en la práctica, por antigüedad (está al alcance de prácticamente todos los facultativos del Sespa, con tal de que la soliciten). Cada cinco años se puede subir de tramo, y cada escalón de carrera implica un ingreso adicional anual de 3.000 euros brutos. Esto significa que un médico con 20 años de antigüedad percibe por carrera profesional 12.000 euros brutos al año.

Guardias y programas especiales de las tardes

En cuanto a las guardias, lo más usual es que los médicos realicen una media de siete guardias de tarde y noche cada dos meses (tres o cuatro al mes). Los planes de lista de espera para los médicos de plantilla –facultativos especialistas de área, FEA– tienen tarifas establecidas para módulos de cuatro horas, que están retribuidos con 466 euros brutos si son cirugías y con la mitad, 233 euros, si son consultas. En términos generales, las horas extra para operar tienen bastante más tirón que las destinadas a pasar consulta. No sólo por la cuantía retributiva, sino también porque a los profesionales de disciplinas médico-quirúrgicas (urología, traumatología, oftalmología…) suele gustarles más operar que pasar consulta. Y puestos a pasar consulta, el sector privado puede ser más jugoso.

En las especialidades quirúrgicas se gana más

Una vez expuestas algunas claves del mayor o menor salario de los médicos de la sanidad pública asturiana, y de reseñar que en torno al 75 por ciento ingresan más de 73.000 euros brutos anuales, se puede realizar una cierta disección por especialidades con sueldos más altos. Como norma general, en las especialidades quirúrgicas se gana más que en las médicas. Los expertos consultados por este periódico ofrecen cifras medias de algunas disciplinas que pueden ser tomadas como muy fiables: en radiodiagnóstico, cerca de 115.000 euros anuales; en cirugía general, unos 105.000; en medicina de familia, unos 80.000 euros al año; en dermatología, unos 70.000 euros anuales... Esta última cifra se explica porque es una especialidad en la que no se hacen guardias y hay un buen número de especialistas que también tienen actividad privada, lo que supone una merma en el salario que les abona el Sespa (una merma, por cierto, que irá a menos en los próximos meses mediante un cambio normativo).

Trasplantes y medicina de familia

En el panorama de la sanidad pública, son bien conocidos los incentivos por realizar trasplantes, que implican guardias localizadas y ejecución de extracciones y de implantes de órganos. Suele pensarse que estos sanitarios son los que más ganan en un hospital, pero algunas fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA sitúan por delante en Asturias a algunas cirugías. Y una especialidad que encierra notables sorpresas en cuanto a remuneración es la medicina de familia. En particular, la ejercida en el ámbito rural, a veces en zonas remotas o alejadas de la zona central de Asturias. En algunos centros de salud hay médicos que cubren numerosas guardias al mes, en principio sin gran menoscabo para su salud, pues la afluencia real de pacientes es escasa. "Algunos pueden llegar a los 150.000 euros anuales", indica un experto del sector. También en atención primaria hay médicos que consiguen ingresos considerables haciendo "autocoberturas", o sea, atendiendo a pacientes de compañeros que están de baja o de permiso.

Hay dos tipos de medicina privada

En cuanto al sector privado, los datos son más difícilmente accesibles. Hay diferencias sustantivas entre los médicos que trabajan con pacientes "privados puros" (los de pago de bolsillo), que suelen ser pocos y con particular prestigio; y los que ejercen para compañías aseguradoras. En estos últimos, "las tarifas suelen ser bajas, como corresponde a las bajas primas de los seguros sanitarios en España", indica un experto consultado por este periódico, quien puntualiza: "Si un médico se dedica a las aseguradoras, tiene que trabajar mucho para ganar dinero", agrega. En la sanidad privada, indica otro conocedor del sector, son más valoradas aquellas especialidades que "generan más cirugías o pruebas diagnósticas". En el momento actual, se verifica una alta demanda de urólogos, ginecólogos, cardiólogos o neurocirujanos.