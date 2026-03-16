Agenda: qué hacer hoy lunes 16 de marzo en Asturias

Oviedo

Coloquio sobre el Real Oviedo

El Club acoge a las 19.30 horas un coloquio al hilo del libro "Volvimos: las 38 temporadas del Real Oviedo en Primera División, partido a partido", realizado por José Luis Gutiérrez, profesor y seguidor del Real Oviedo desde su infancia. Le acompañarán Loreto Matilla, periodista de Deportes de la TPA, y Miguel Fernandi, locutor deportivo de la RPA. Entrada libre hasta completar aforo.

Fundación Gustavo Bueno

El Salón de Actos de la Fundación Gustavo Bueno acoge una conferencia de Carlos M. Madrid Casado titulada Filosofía de la Física cuántica. La sesión forma parte de la programación de actividades de la fundación y comenzará a las 17.00 horas.

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Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Gijón

POEX

Continúa el festival POEX, que se prolongará hasta el 21 de marzo. En esta edición, su lema es "Lost In Translation" Hoy, a las 18.00 horas, en la biblioteca de Vega-La Camocha, Laura Casielles, autora de "Más adentro", participará en un taller de creación literaria. A la misma hora, en la librería café Toma 3, Lauren Mendinueta, autora de "Un hueso casi invisible", conversará con César Sanz. A las 19.00 horas, en el Antiguo Instituto, Daniel García Granda estará en una lectura de poemas de "El saber del país_/ Country Wisdom", de John Berger. Estará con Lucy Humphreys y Rafa Rodríguez Valdés. A las 20.00 horas, también en el Antiguo Instituto, Lauren Mendinueta protagonizará una lectura de poemas a partir de "La noción de poema y otros 50 años de poesía_(Antología 1972-2023)", de Nuno Júdice.

Mesa redonda sobre vivienda

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, El próximo lunes 16 de marzo, a las 19:00 horas, se celebrará una mesa redonda bajo el título "El problema de la vivienda en Gijón". Intervendrán Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y concejal de Urbanismo y Festejos, y Daniel Sánchez Fernández, director general de Vivienda del Principado de Asturias. Moderará la periodista María Luengo. El acto está organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa y el Ateneo Obrero de Gijón.

Presentación de "Prímula"

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, tendrá lugar la presentación del número 40 del cuaderno cultural "Prímula", editado desde el Hospital de Cabueñes. Será la última edición de la revista.

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de marzo podrá verse la muestra "Años veinte del siglo XX: el estilo de la revolución feminista". La exposición se enmarca en el ciclo "Moda con Historia". Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Ateneo de La Calzada

Hasta el día 24 se podrá visitar la muestra "La Libertad de la Mirada", impulsada por "Fotocine Asemeya Villa de Gijón".

Avilés y comarca

Concierto en Santa Cecilia

La sala de la calle Galiana acoge a las 20.00 horas el directo de Willie Nile dentro de su "Spain Tour 2026". Las entradas cuestan a partir de 21 euros y pueden adquirirse en la propia Sala Santa Cecilia y en varios puntos de venta de Avilés.

Club de lectura feminista

El Palacio de Valdecarzana (calle Sol) reúne a las 17.30 horas al club "Una habitación propia", que prosigue el ciclo "¿Hubo escritoras en el boom latinoamericano?". La sesión se centra en "Enero", de la argentina Sara Gallardo, novela de culto por su mirada incómoda.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Exposición concurso de carteles y fotografías del 8 M

En la Casa de las Mujeres (C/ La Ferrería, 27), continúa hasta el 27 de marzo la exposición del certamen que reúne la obra gráfica para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, que celebra 27 años de existencia. Consta de 28 carteles y 18 fotografías. El cartel ganador, que es la imagen del 8M de este año, es de Luis Ángel Argote Martín y lleva por título "Imparables" y la fotografía ganadora es de Mª Fernanda León Mora con el título "Manos que sostienen". Abre de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos, complementado con notables privilegios comerciales para la ciudad, que había sido asolada por un gran incendio. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, una de las más singulares de Avilés (mediados del siglo XIX), permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato; productos autóctonos: legumbres, verduras, hortalizas, frutas, flores, mercado semanal en Avilés. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Las Cuencas

Jornadas de conexión digital para mayores en Laviana

El CIDAN de Laviana acogerá hoy inaugura hoy el curso "Conexión digital senior", una iniciativa gratuita dirigida a personas mayores de 60 años para mejorar sus competencias digitales. La actividad se prolongará el 18 y 20 de marzo. Las sesiones, gratuitas, se celebrarán de 11.00 a 14.00 horas en las instalaciones del CIDAN.

Exposición fotográfica sobre el mundo del skate en Laviana

El fotógrafo David Vega expone estos días, y hasta el 31 de marzo, su visión sobre la cultura urbana y el skate, "De patín y Música", una muestra que puede verse en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en Pola de Laviana.

Feria del stock en Mieres

El comercio de Mieres celebra estos días, hasta el 21 de marzo, la 45.ª edición de su Feria del Stock. Participan en total 24 establecimientos, de todo tipo, desde relojerías y librerías a tiendas de ropa e interiorismo.

Exposición fotográfica en Mieres

Mieres acoge hasta el 27 de marzo una exposición fotográfica impulsada por la Agrupación Fotográfica "Semeya". Se exhibe en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en horario de lunes a viernes de 12.00 a 14.00h y de 17.00 a 21.00 horas.

Exposición pictórica en Sama

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge, hasta el 13 de marzo, la exposición "Pinceladas", con obras de "Grupo 4", integrado por Carlos Jiménez Aires, Fulgencio González Castro, Javier Tejerina Lobo y Miguel Ángel Fernández Bustos.

Centro

Exposición "Sidra: poemario ilustrado", en Pola de Siero

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero clausura hoy "Sidra: poemario ilustrado", un proyecto que rinde culto a la sidra desde la creación cultural. Integrada por 17 poetas y 15 artistas grabadores, la propuesta pone en valor la cultura sidrera al fusionar la bebida típica asturiana con obra literaria y plástica contemporánea, de creadores de Asturias y de fuera de la región, y muestra distintas miradas y estilos de representación en torno al tema. El horario de visita es de 17.00 a 20.00 horas. Con la colaboración del programa autonómico "Asturies, Cultura en Rede".

"Libro de oraciones", de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Grado

La Casa de Cultura de Grado ofrece hasta el 31 de marzo la exposición "Libro de oraciones", un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

"Espíritu", de Antonio Gómez Parada, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe durante el mes de marzo la exposición "Espíritu", de Antonio Gómez Parada, una propuesta pictórica marcada por la luz y la carga simbólica. Puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Occidente

Presentación de una guía en Salas

Hoy, a las 19.30 horas, en el Centro Cultural "D. Juan Velarde Fuertes" de Salas tendrá lugar la presentación de la guía "Asturias, concejo a concejo", Salas. Intervienen: Sergio Hidalgo Alonso, alcalde de Salas, y Ramón Rodríguez Álvarez, director del RIDEA. Presenta: Andrés Martínez Vega, subdirector del RIDEA y coordinador de la colección. Autor: Juan Ramón Fuentes Jiménez.

Exposición en Castropol

La Biblioteca Popular Circulante Menéndez Pelayo de Castropol acogerá una exposición que lleva por título "La vida en papel: literatura epistolar". La muestra podrá visitarse del 13 al 20 de marzo, en el horario de apertura de la biblioteca: de lunes a viernes, de 11 a 13 horas y de 16.30 a 19.30 horas.

Mercado en Tapia

Noticias relacionadas

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande (junto al Ayuntamiento).