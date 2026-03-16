Asturias hace historia en la Olimpiada Nacional de Matemáticas: todos sus alumnos logran medalla en Las Rozas
El equipo asturiano de la Olimpiada ha logrado un hito, al ser la única comunidad con todos sus participantes premiados, incluyendo una medalla de plata y dos de bronce
Asturias ha logrado un histórico pleno de medallas en la fase nacional de la Olimpiada, celebrada este fin de semana en Las Rozas. Los tres representantes asturianos han subido al podio, convirtiendo a Asturias en la única comunidad con todos sus participantes premiados.
Los galardonados son Mateo Pereiras, del I.E.S. Isla de la Deva, que obtuvo la medalla de plata; y Mateo Domenech, del I.E.S. Alfonso II, y Yoel Gómez, también del I.E.S. Isla de la Deva, quienes lograron medalla de bronce.
Estos resultados suponen los mejores logrados por un equipo asturiano en la fase nacional. Además, Mateo Domenech ha destacado regionalmente, quedando primero en Física y tercero en Química, por lo que participará en ambas modalidades en la fase nacional de abril.
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