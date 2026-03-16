Del chollo al sablazo: el AVE entre Asturias y Madrid pasa de 19 a más de 100 euros según el día

Precios muy asequibles entre semana, con billetes entre 19 y 30 euros, y una fuerte subida del coste en los días más demandados (viernes, sábado y domingo), con pasajes que superan los 100 euros en algunas frecuencias.

Es la foto fija de la alta velocidad en Asturias, que está sufriendo cambios en los últimos meses, tanto en su precio como en su ocupación. En lo que va de 2026, sectores ferroviarios advierten de que, sobre todo entre semana, la demanda del AVE ha disminuido respecto al año pasado. De hecho, en ese mismo periodo, el avión ha recuperado pasajeros en la ruta con Madrid después de dos años de caída, en buena parte por el impulso previo de la alta velocidad.

De cara a Semana Santa, una de las fechas turísticas más señaladas del calendario, se observa bien esta doble realidad del tren. Para el fin de semana del 27 de marzo, cuando se espera que miles de asturianos de la diáspora utilicen el AVE para volver a la región, ya hay varias frecuencias en las que no quedan billetes.

Para el sábado 28, por ejemplo, solo quedan asientos libres para el primer tren de la mañana, el de las 7.32 horas, con un precio mínimo de 76 euros. Para el viernes 27, únicamente el Avlo (el AVE de bajo coste) está completo. En las otras cinco frecuencias todavía hay plazas disponibles, con precios que van desde 55 euros en el tren de la mañana hasta 104,65 euros en el AVE de la tarde.

Entre semana, billetes a mitad de precio

La situación cambia radicalmente entre semana. Para el jueves 26, el día anterior, todavía hay billetes desde 35 y 19 euros. Ese precio es prácticamente la mitad del que había hace un año, cuando un billete de ida —al margen del Avlo, que suele ser más barato— rara vez bajaba de los 50 euros, salvo con algún tipo de descuento especial.

En sentido inverso, Asturias-Madrid, para el final de las vacaciones de Semana Santa se repite un patrón similar. Para el domingo 5 de abril ya no quedan pasajes salvo en las dos primeras frecuencias, con precios de 76 y 104 euros.

Al día siguiente, el lunes, la situación vuelve a relajarse y aparecen billetes por 32 y 29 euros. Lo mismo ocurre en los días previos a ese domingo, cuando todavía hay plazas disponibles y tarifas más bajas.

El avión también se dispara en los días clave

En avión, los precios entre Asturias y Madrid también se disparan en las fechas de mayor demanda. Para el viernes 27, el billete más barato de Iberia cuesta 77 euros, pero corresponde al primer vuelo de la mañana (7.25 horas). Los otros dos vuelos de la compañía alcanzan los 438 euros en tarifa turista.

El vuelo de Volotea para ese mismo día cuesta 117 euros.