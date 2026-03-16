El choque entre Emergencias y Guardia Civil vuelve a explotar con el rastreo de la mujer desaparecida en el río Silvestre: PP y Foro exigen un protocolo con la Delegación de Gobierno

PP y Foro han reaccionado con dureza a las fricciones entre el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y la Guardia Civil por quién dirige los dispositivos de rastreo de personas desaparecidas, surgidas de nuevo en el operativo por la mujer caída al río Silvestre, en San Martín del Rey Aurelio. Ambos partidos coinciden en que lo prioritario es garantizar la máxima eficacia y reclaman “protocolos claros” para evitar choques de coordinación y asegurar el “mando único” del SEPA en emergencias, que el propio Principado defendió de forma pública en la Junta.

El Partido Popular subraya que, cuando hay vidas en juego, “no sirve la improvisación” y que lo esencial es que “todas las partes implicadas trabajen de la forma que se garantice la mayor eficacia”. En ese marco, el diputado Manuel Cifuentes sostiene que si la normativa atribuye la competencia a la comunidad autónoma y a sus medios propios —“en este caso el SEPA”— corresponde al Gobierno regional “garantizar que ello se cumpla” y dar “un respaldo claro y decidido a nuestros profesionales”. El PP añade que esa posición es compatible con la participación del instituto armado: “No impide contar con la participación coordinada de la Guardia Civil, cuya experiencia y medios son fundamentales en estos operativos”, señala, “así como reconocer su importancia”.

El contexto del nuevo desencuentro se produjo durante el operativo para localizar a una mujer desaparecida tras caer al río en San Martín del Rey Aurelio, un dispositivo que volvió a sacar a la luz la disputa sobre la dirección del mando único. El jefe de zona de Bomberos de Asturias en el área centro-occidente, Miguel Pérez, mostró su malestar por lo que considera un intento de la Benemérita de arrogarse “a nivel mediático un liderazgo que no le corresponde”, recordando que “la competencia del mando único de estas operaciones es de la comunidad autónoma”. La tensión ya había aflorado en enero en otra búsqueda, cuando tanto SEPA como Guardia Civil comunicaron que llevaban el mando, y el conflicto acabó llegando al debate político en la Junta.

Foro Asturias, de hecho, exige al Ejecutivo autonómico que aplique la moción aprobada, bajo su iniciativa, en febrero para garantizar el mando único del SEPA. El secretario general y portavoz parlamentario, Adrián Pumares, sostiene que lo ocurrido “vuelve a poner de manifiesto” la necesidad de “clarificar” la coordinación entre administraciones para evitar conflictos competenciales. “Es imprescindible una buena coordinación entre administraciones para evitar fricciones y conflictos en la dirección de los operativos y así garantizar la eficacia de los rescates”, afirma.

En su planteamiento, Foro recuerda que la moción insta a acordar con la Delegación del Gobierno “un protocolo de coordinación que garantice el mando único del SEPA”, además de asegurar “la movilización prioritaria de los recursos autonómicos por su especialización técnica y proximidad”, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía. Pumares insiste en que la prioridad debe ser “la respuesta más rápida y eficaz posible” y reivindica un sistema de emergencias formado por profesionales cualificados, a los que —dice— hay que dotar de reglas claras: “Los profesionales que trabajan en emergencias merecen protocolos claros y una coordinación eficaz”.