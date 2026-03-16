Colegio Internacional Meres: liderazgo educativo desde Asturias, con estándares internacionales

En un momento en el que muchas propuestas educativas compiten por parecer innovadoras, el verdadero liderazgo se mide por algo mucho más exigente: resultados, coherencia pedagógica y un modelo que funcione de manera sostenida. El Colegio Internacional Meres, fundado en 1966, representa precisamente esa combinación difícil: tradición y evolución, arraigo en Asturias y mirada global, exigencia académica y cuidado integral del alumnado.

Meres ha consolidado un proyecto educativo con identidad propia, basado en una educación en valores —mentalidad abierta, esfuerzo, respeto, excelencia y solidaridad— y en una metodología que pone el foco en el desarrollo personal tanto como en el rendimiento. Esa visión se traduce en una idea muy concreta: acompañar al alumno para que alcance su mejor versión y un seguimiento cercano en alianza con las familias.

Uno de los rasgos diferenciales del colegio es su enfoque académico, capaz de integrar de manera sólida el currículum nacional con el Bachillerato Internacional y sus programas internacionales de referencia. Este planteamiento ofrece al alumnado una preparación completa, rigurosa y versátil, orientada a los retos reales del futuro: pensamiento crítico, autonomía, capacidad de análisis, comunicación eficaz y sentido ético. No se trata únicamente de “aprender más”, sino de aprender mejor, con profundidad y propósito.

Estudiantes del Colegio Internacional Meres / Cedidas a LNE

Los resultados avalan este modelo educativo: una nota media de 11,92 en la PAU en la convocatoria de 2026 sitúa al Colegio Internacional Meres entre los centros con mejores resultados académicos, reflejo de una preparación sólida y consistente para el acceso a estudios superiores, tanto en España como en el extranjero. En Meres, la excelencia no es un objetivo puntual, sino un estándar diario que se construye en el aula, en la tutoría y en los hábitos de trabajo, dentro de una cultura de esfuerzo y acompañamiento que se cultiva desde las primeras etapas educativas.La dimensión internacional es uno de los pilares del colegio. Todos los alumnos se examinan cada dos años de certificaciones oficiales de idiomas: Cambridge en inglés y DELF de la Alianza Francesa en francés, alcanzando típicamente niveles de C1–C2 en inglés y B2 en francés al finalizar sus estudios en el centro.

Estas certificaciones externas reflejan un dominio real de las lenguas, más allá del bilingüismo académico, y preparan al alumnado para afrontar con solvencia contextos globales y universitarios exigentes. Este enfoque no persigue únicamente un alto nivel lingüístico, sino el desarrollo de una competencia comunicativa avanzada, que permita a los estudiantes expresarse, argumentar y relacionarse con naturalidad en entornos internacionales. A ello se suma la participación del alumnado en Model United Nations (MUN) nacionales e internacionales, donde representan a distintos países y debaten en inglés sobre retos globales reales, reforzando habilidades clave como la oratoria, la negociación, el pensamiento crítico, la empatía cultural y la ciudadanía responsable. Pero el liderazgo educativo no se sostiene solo con resultados: necesita también un entorno seguro y un clima que favorezca el bienestar emocional. Meres integra el cuidado de la salud mental y el desarrollo socioemocional como parte esencial del proceso educativo, con estructuras internas y protocolos que priorizan la protección del alumnado. En la práctica, esto se traduce en prevención, detección temprana y apoyo, para que cada estudiante se sienta conocido, acompañado y respetado.

En etapas tempranas, el colegio ha reforzado especialmente su propuesta educativa con la etapa de Pre-school , entendiendo que el éxito futuro se construye en los primeros años. Aquí la prioridad es clara: aprendizaje activo, hábitos, lenguaje, juego significativo y educación emocional, en un contexto donde se protege el desarrollo infantil con decisiones pedagógicas coherentes.

Deporte y vida activa

El entorno natural del colegio y la apuesta por el deporte y la vida activa forman parte del día a día escolar. La educación física se integra de manera holística en el currículo, con una carga horaria muy superior a la establecida por la LOMLOE: cuatro horas semanales en Primaria —el doble de lo habitual— y educación física todos los días en Secundaria, consolidando el deporte como un pilar del desarrollo físico, emocional y social del alumnado.

Con más de medio siglo de historia, Colegio Internacional Meres mira al futuro desde una posición de fortaleza: un proyecto sólido, exigente y humano; una comunidad educativa comprometida; y una ambición clara por liderar desde Asturias una educación alineada con los estándares internacionales más reconocidos.