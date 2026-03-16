Conciertos a bordo, cócteles, cocina exclusiva y solo 28 pasajeros: Transcantábrico, el tren español de gran lujo que cautiva a los extranjeros (y este año viene con novedades)

Una experiencia "exclusiva y única". Renfe ha presentado este lunes el tren turístico Transcantábrico Gran Lujo, que inicia mañana una nueva temporada de viajes por el norte de España con propuestas renovadas en su oferta gastronómica y de ocio. Este tren de lujo, considerado uno de los más exclusivos del mundo, recorrerá la cornisa cantábrica ofreciendo a sus pasajeros una experiencia turística de varios días.

Según explicó Gonzalo Pastor, director de trenes turísticos de Renfe, la temporada comienza con un primer recorrido de cuatro días y tres noches entre Oviedo y San Sebastián, al que seguirán los itinerarios habituales de ocho días y siete noches que conectarán Santiago de Compostela y San Sebastián hasta el mes de octubre.

EN IMÁGENES: El Transcantábrico Gran Lujo inicia una nueva temporada con novedades / Luisma Murias

El Transcantábrico Gran Lujo lleva 43 años en funcionamiento y se ha consolidado como un referente del turismo ferroviario internacional. Cada expedición tiene una capacidad máxima de 28 pasajeros, lo que refuerza su carácter exclusivo y permite ofrecer una atención personalizada durante el viaje. "La posibilidad de recorrer el norte de España de una manera impecable es una invitación a disfrutar del camino con una calma que no se encuentra en otro sitio", destacó Pastor.

Este tren de lujo, al contar con catorce estancias, ofrece una experiencia "muy íntima" dando "un valor real de privacidad y al trato a medida" del cliente. "Queremos que cada persona viva una historia propia con un nivel de atención que solo es posible en un formato tan reducido de viajeros," explicó Pastor.

Entre las novedades de la temporada 2026, Renfe ha introducido mejoras en dos áreas principales. Por un lado, se ha perfeccionado la experiencia gastronómica, combinando la cocina a bordo (que utiliza productos frescos de cada región visitada) con restaurantes seleccionados en las distintas paradas del itinerario. Por otro lado, se ha ampliado la oferta de ocio nocturno en el tren, con actividades como conciertos, degustaciones o experiencias de coctelería.

La mayor parte de los viajeros procede del extranjero. Aproximadamente el 70% de los clientes son internacionales, principalmente de Europa, Estado Unidos y Latinoamérica, con presencia destacada de países como Alemania, Francia, Reino Unido, México, Brasil o Venezuela.

Además de su impacto económico, Renfe destaca el valor promocional que este tren aporta a las ciudades regionales que visita. Los viajeros actúan como embajadores turísticos en sus países de origen tras conocer la riqueza cultural, gastronómica y paisajística del norte de España.