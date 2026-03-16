Los consumidores denuncian el "colapso" de las citas previas en la Seguridad Social y el SEPE: Oviedo no se libra
La OCU reclama la supresión de la cita previa y que se fije un plazo máximo de hasta 5 días para la resolución de trámites urgentes
Europa Press / P. Á.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado este lunes el "colapso" de las citas previas en las oficinas de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para acceder a trámites esenciales como la solicitud de la pensión de jubilación o de la prestación por desempleo, "con demoras generalizadas y falta de disponibilidad en numerosas provincias".
Así, la OCU ha reclamado eliminar la cita previa obligatoria, establecer atención prioritaria para personas vulnerables y fijar plazos máximos garantizados para todos los trámites.
"La obligatoriedad de la cita previa para ser atendido presencialmente en la Administración pública sigue generando importantes barreras para miles de ciudadanos, especialmente para personas mayores, colectivos vulnerables y quienes no cuentan con destrezas digitales suficientes. Lo que nació como una medida excepcional durante la pandemia se ha consolidado como un filtro que impide un acceso igualitario a servicios esenciales", denuncia la organización.
Estudio práctico
La OCU asegura haber realizado un estudio práctico para evaluar la disponibilidad real de citas en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), centrándose en un trámite crítico: la solicitud de pensión de jubilación.
El análisis se llevó a cabo en oficinas de 26 provincias, con seis intentos a lo largo de dos semanas. Los resultados, según la OCU, muestran que la situación "sigue siendo inaceptable", pues en más de la mitad de los intentos no se consiguió cita en la misma ciudad.
"De hecho, en capitales como Granada, Tarragona, Valencia o Zaragoza no se obtuvo ninguna cita en ninguno de los seis intentos", afirma la OCU, que señala que, entre las grandes ciudades, únicamente Bilbao, Murcia y Málaga presentan tasas "moderadamente aceptables" de disponibilidad, aunque a costa de unos plazos "excesivos": una media de 28 días de espera en Bilbao, 20 en Murcia y más de 23 en Málaga.
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
La OCU amplió el análisis al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para solicitar la prestación por desempleo, un trámite de urgencia que debe completarse en un máximo de quince días hábiles para no perder derechos económicos.
Aunque asegura que los resultados son algo mejores que en el INSS, la OCU considera que la situación "dista de ser razonable". Así, en Barcelona y Tarragona no pudo obtener cita ni en la capital ni en el resto de la provincia. Y en Albacete, Bilbao u Oviedo las citas disponibles se ofrecían entre 28 y 32 días después, "plazos que conducen directamente a la pérdida de parte del subsidio o fuerzan a completar el trámite 'online', aun cuando el solicitante carezca de medios o habilidades tecnológicas".
Suprimir la cita previa obligatoria
Ante este panorama, OCU ha insistido en que debe ponerse fin a la cita previa obligatoria para atención presencial, tal como se prometió, al menos para trámites urgentes. Hasta que esto ocurra, la organización considera imprescindible habilitar atención rápida para colectivos vulnerables, personas mayores sin certificado digital y ciudadanos con plazos críticos.
Asimismo, la OCU demanda que las principales oficinas de la administración dispongan de mesas de apoyo sin cita previa para asistir en la obtención y el uso de certificados digitales. Además, propone un plan nacional con campañas informativas y puntos fijos en barrios, para promover un acceso igualitario a la administración electrónica.
Al mismo tiempo, reclama un compromiso vinculante para resolver trámites urgentes en un máximo de 5 días y el resto en un máximo de 10. Este estándar, precisa, debe incluir estadísticas públicas mensuales por oficina y sanciones internas cuando existan demoras injustificadas.
- El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
- Tres de cada cuatro médicos asturianos ganan más que el presidente (y los hay, en zonas periféricas, que alcanzan los 150.000 euros anuales)
- Localizan en la costa francesa el cuerpo del pescador desaparecido en Coaña hace más de dos meses
- Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
- Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria
- El centro comercial Parque Astur cambia de manos: este es el grupo que se convierte en el principal propietario
- Una inversión de 1.000 millones y 700 empleos: así es el proyecto para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias
- El nuevo radar instalado hoy que pilla por sorpresa a los conductores en la A-66 en Asturias: multas de 200 euros