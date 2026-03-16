El convenio de la industria auxiliar asturiana, ratificado por los sindicatos

Las asambleas de delegados de CC OO de Industria Asturias y de UGT-FICA, convocadas en sus respectivas sedes en Oviedo, han ratificado este lunes (de forma casi unánime en el primer caso, y totalmente en el segundo ) la aprobación del acuerdo alcanzado el pasado sábado con la patronal Femetral para el convenio 2025-2028 de la industria auxiliar asturiana, formada por 3.500 trabajadores.

El pacto fija un aumento salarial acumulado del 10,6% para los cuatro años contemplados, repartido así: 2,9% (2025), 3% (2026), 2,5% (2027) y 2,2% (2028). Además, los trabajadores han conseguido una de sus principales reivindicaciones: una cláusula de revisión salarial vinculada al índice de precios de consumo (IPC) que marque el final de cada ejercicio, sin ningún tope, y con su reflejo en la actualización de las tablas salariales y el pago de atrasos.

El convenio ambién incorpora una reducción de jornada de ocho horas a partir de 2027, lo que situará la jornada anual en torno a 1.714 horas anuales al final del convenio. A ello se suma la recuperación de días compensatorios, con dos días adicionales en 2026 y su regularización posterior. También se incluye la regulación de 16 horas anuales para acompañamiento médico de familiares. Y se amplía de seis a doce meses la duración de los contratos eventuales.

Otro de los resultados afecta a las dietas y compensaciones por desplazamiento, hasta ahora fijadas en 49,21 euros por día. Las partidas serás de 64 euros para 2026, 67 euros (2027) y 70 euros (2028).

"Las afiliadas y los afiliados del sindicato han valorado muy positivamente el contenido del acuerdo, destacando especialmente las mejoras salariales y sociales que incorpora el nuevo convenio", han señalado desde CC OO de Industria, que representa al 60% del sector en la región.

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"UGT-FICA valora positivamente este acuerdo, en tanto es un convenio con avances y mejoras sociales, laborales y económicas para las personas trabajadoras del sector y no de retrocesos como pretendía la patronal, quien además de una postura hermética hacia la negociación, plantaba retrocesos en los derechos conquistados en anteriores negociaciones", señalaron, por su parte, desde esta organización sindical.