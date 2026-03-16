El coste del conflicto de Oriente Próximo en el bolsillo de los profesores asturianos: "Llenar el depósito supone gastar de media unos 35 euros más"

Los sindicatos docentes ANPE y CSIF han denunciado este lunes el impacto que el encarecimiento del combustible está teniendo sobre el profesorado itinerante del sistema educativo público asturiano. Ambas organizaciones advierten de que el actual sistema de compensación por desplazamientos se ha quedado claramente desfasado y está obligando a muchos docentes a asumir de su propio bolsillo parte de los costes necesarios para garantizar el funcionamiento del servicio educativo.

Una parte importante del sistema educativo depende de profesionales que desarrollan su labor de forma itinerante, es decir, que deben desplazarse entre distintos centros a lo largo de la jornada. Este modelo es especialmente habitual en territorios con población dispersa o con muchos centros pequeños, como ocurre en zonas rurales de Asturias.

Actualmente, la Consejería de Educación del Principado de Asturias abona una compensación de 0,26 euros por kilómetro, una cantidad que se mantiene desde julio de 2024. Sin embargo, los sindicatos consideran que esta cifra está muy lejos del coste real de usar un vehículo.

Según las estimaciones de CSIF, el coste real de utilización de un coche se sitúa en torno a 0,57 euros por kilómetro, teniendo en cuenta combustible, mantenimiento, seguros o desgaste del vehículo. La diferencia entre ambas cifras (la recibida y la estimada) se traduce en un gasto que acaba siendo asumido por los propios docentes.

Los datos oficiales reflejan la magnitud del problema: el profesorado itinerante recorrió 1.312.694 kilómetros en desplazamientos entre centros educativos. Aplicando el coste estimado por kilómetro, el gasto real de esos trayectos rondaría 748.000 euros, mientras que la compensación abonada apenas supera los 426.000 euros. En la práctica, esto significa que más de 320.000 euros al año estarían siendo financiados por el propio profesorado.

El impacto del precio del combustible

A esta situación se suma la reciente subida del precio del combustible. Según denuncia CSIF, en la última semana el precio se ha incrementado más de un 20%, lo que agrava aún más la situación. Los docentes afectados explican que el coste de llenar el depósito ha aumentado de forma notable. "En el contexto actual, llenar el depósito supone gastar de media unos 35 euros más", señala uno de los afiliados de ANPE.

Además, muchos de estos desplazamientos se realizan por carreteras secundarias o zonas aisladas, donde el desgaste del vehículo es mayor. Desde ANPE advierten de que esta situación puede acabar afectando al propio funcionamiento del sistema educativo. Las plazas itinerantes, que ya resultan menos atractivas por las condiciones de desplazamiento, podrían quedar desiertas en las adjudicaciones si no se revisan las compensaciones.

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Por ello, el sindicato reclama la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Itinerancias para actualizar las dietas de kilometraje. "No es una cuestión de mejora salarial, sino de justicia y de sentido común", señalan desde la organización, que insiste en que ningún docente debería asumir con su propio dinero los costes derivados de prestar un servicio público esencial. Por su parte, CSIF exige al Gobierno del Principado y a los grupos políticos de la Junta General del Principado de Asturias que impulsen medidas inmediatas para actualizar el sistema de compensación. El sindicato advierte de que, si no se adoptan soluciones, el malestar del colectivo podría ir en aumento. De hecho, alertan de que la falta de medidas para afrontar el encarecimiento del combustible podría convertirse, paradójicamente, en el combustible que encienda nuevas movilizaciones del profesorado.