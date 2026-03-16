Se cumplen los malos augurios: el precio del gasóleo ya supera los 2,20 euros en Asturias a consecuencia de la guerra de Irán

El gasóleo ha superado ya la barrera de los 2,20 euros por litro, que los empresarios del transporte vaticinaban hace unos días que estaba cerca de alcanzarse. Una gasolinera de Oviedo ha sido la primera en establecer este precio para el gasoil; en concreto, 2,23 euros, pero la gasolina 98 no se queda atrás, con un coste de 2,13 por litro.

El mapa de precios del gasóleo en el Principado no es nada halagüeño. En estaciones de Gijón y Cangas del Narcea se han alcanzado ya los dos euros, con 2,04 y 2 respectivamente, y otras muchas están a punto de hacerlo, con un coste por litro de 1,99 euros.

Aunque el escenario es muy negro, los asturianos siguen contando con opciones más rentables. En Cudillero y San Martín del Rey Aurelio aún hay gasolineras que no han superado los 1,70 euros por litro. También es todavía posible repostar por menos de 1,80 en casi una treintena de estaciones de la región. En el resto, el coste va incrementándose hasta alcanzar los temidos 2,23 euros que ya se han visto en Oviedo.

Esta subida del carburante afecta a los asturianos en general, pero especialmente a los transportistas, que hace unos días no descartaban un nuevo parón para dejar a ir a pérdidas. “Ahora toca que las entidades de crédito se adhieran y que se ponga a disposición de las pymes y de los autónomos”, resaltó entonces Manuel Ángel García, presidente de Cesintra.

Por su parte, Ovidio de la Roza, presidente de la patronal Asetra, recordó que “en 2022 -con la crisis desatada por la guerra de Ucrania- se aplicó una bonificación de 20 céntimos por litro cuando el precio del gasoil llegó a dos euros. Estuvimos con ella seis meses, y luego con una bonificación de 10 céntimos”.

Para evitar abusos, la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció que concentraría su vigilancia en los precios de las gasolineras.