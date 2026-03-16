Currusquinos Montessori: educar para la paz y para la vida desde los primeros años

En un momento en el que cada vez más familias buscan modelos educativos que combinen calidad académica, atención personalizada y desarrollo emocional, el colegio Currusquinos Montessori de Gijón se consolida como una propuesta educativa singular en Asturias. Su proyecto se inspira en los principios del método Montessori y ofrece acompañamiento desde los primeros meses de vida hasta la etapa de primaria, con una clara vocación: educar para la vida.

El centro propone una educación integral basada en el respeto por el ritmo de desarrollo de cada niño. Desde los 15 meses hasta los 12 años, el colegio ofrece continuidad pedagógica dentro de un mismo proyecto educativo, algo poco habitual incluso en centros privados. Este enfoque permite a los alumnos crecer en un entorno estable, donde las familias encuentran coherencia educativa y un acompañamiento cercano durante toda la infancia.

Un proyecto educativo con esencia Montessori. Currusquinos Montessori se define como un colegio privado de referencia que combina innovación pedagógica y fidelidad al legado de María Montessori. Su propuesta integra el currículo oficial español con la filosofía Montessori, una metodología reconocida internacionalmente por fomentar la autonomía, la concentración, el pensamiento crítico y la responsabilidad personal.

El objetivo es formar personas capaces de desenvolverse en la vida con seguridad, respeto y criterio propio. Bajo el lema "Educar para la Paz, educar para la Vida", el centro pone el foco en el desarrollo integral del niño: intelectual, emocional, social y ético. La excelencia educativa es uno de los pilares del proyecto. Como recuerdan desde el centro, "la excelencia no es un acto, sino un hábito", una idea que guía el trabajo diario de todo el equipo educativo.

Ambientes preparados que favorecen el aprendizaje. Uno de los elementos centrales del método Montessori es el llamado "ambiente preparado". En Currusquinos, cada aula está diseñada cuidadosamente para favorecer la concentración, la autonomía y el amor por el aprendizaje.

Aprendizaje, en el Colegio Currusquinos Montessori / Pablo Solares

Los espacios son ordenados, bellos y funcionales, y cuentan con materiales científicos específicos para cada etapa de desarrollo. Estos materiales permiten que el aprendizaje se produzca de forma manipulativa y significativa, facilitando que los niños comprendan conceptos complejos a través de la experiencia. El colegio se organiza en tres grandes ambientes pedagógicos:

Comunidad Infantil (15 meses–3 años). En esta etapa, los niños comienzan a explorar el mundo a través de los sentidos. El ambiente se centra en el desarrollo de la autonomía, el lenguaje y las habilidades de vida práctica. Los pequeños aprenden a cuidar de sí mismos y a relacionarse con los demás en un entorno seguro y respetuoso.

Casa de Niños (3–6 años). Se trata de un espacio de trabajo concentrado y a la vez alegre, donde los alumnos desarrollan habilidades sensoriales, matemáticas y lingüísticas. A través de materiales específicos del método Montessori, los niños adquieren los mismos contenidos que en cualquier colegio, pero mediante un aprendizaje vivencial, autónomo y profundamente significativo.

Taller (6–12 años). En esta etapa el aprendizaje se convierte en investigación. Los alumnos trabajan en comunidad, integrando las diferentes áreas del conocimiento y desarrollando pensamiento crítico, cooperación y compromiso social. En el enfoque Montessori no existe un techo de aprendizaje: cada niño avanza según su ritmo, profundizando en los temas cuando está preparado para ello.

Ratios reducidas y acompañamiento personalizado. Una de las características que distingue a Currusquinos Montessori es su tamaño. El centro cuenta con un máximo de 120 alumnos, lo que permite trabajar con ratios muy por debajo de las habituales. En las etapas de 3 a 12 años, el número de alumnos por adulto es aproximadamente la mitad que en muchos colegios privados convencionales. Cada ambiente cuenta además con dos adultos por aula, lo que facilita una observación continua y un acompañamiento verdaderamente individualizado. Este modelo permite atender tanto el proceso de aprendizaje como el bienestar emocional de cada alumno. El seguimiento cercano, la calma en el trabajo y la presencia constante del adulto forman parte esencial de la experiencia educativa.

Un equipo internacionalmente formado. El proyecto pedagógico se sostiene sobre un equipo docente altamente cualificado. Las guías del centro cuentan con certificaciones internacionales AMI e IMI, dos de las principales entidades formativas en el ámbito Montessori. La formación continua, la coordinación entre etapas y el trabajo en equipo forman parte del funcionamiento cotidiano del colegio.

Educación integral y servicios incluidos. El colegio complementa su propuesta educativa con diversos programas y servicios diseñados para enriquecer la experiencia de aprendizaje.

Entre ellos destacan el inglés por inmersión natural, un laboratorio tecnológico, un proyecto intergeneracional y diversas actividades deportivas y extraescolares. El centro también incorpora un currículo socioemocional propio basado en la disciplina positiva y la educación respetuosa, que ayuda a los alumnos a desarrollar habilidades sociales, empatía y gestión emocional.

Otro elemento distintivo es la cocina propia del colegio. Los menús, supervisados por una nutricionista, se elaboran con ingredientes frescos y de proximidad, fomentando hábitos de alimentación saludables desde la infancia. El centro se encuentra en un entorno natural y seguro, donde el contacto diario con el exterior forma parte del proceso educativo.

Currusquinos Montessori se presenta como un colegio cercano, donde el cuidado de los detalles es una prioridad.