Dulce Nombre de Jesús: educando para la vida

Bajo el lema "una luz enciende otra luz", el Colegio Dulce Nombre de Jesús combina la solera de su historia y patrimonio con una vocación educativa viva que transforma sueños en realidades a través del esfuerzo y la ilusión, dejando en sus alumnos y alumnas sentido de pertenencia y gratitud, de por vida.

La actividad del centro trasciende la mera enseñanza académica para convertirse en un hogar y una gran familia con más de un siglo de historia. Su esencia reside en el acompañamiento integral y la acogida cálida, donde el carisma dominicano y la colaboración estrecha con las familias forjan personas fuertes, autónomas y competentes. Si hay un rasgo que define al Colegio es su forma de estar cerca y de acoger, lo que lo convierte en punto de encuentro, referente y hogar al que volver. Así lo demuestra la fuerte vinculación de antiguos alumnos, familias y personal del centro con la comunidad de religiosas dominicas.

Proyecto educativo transformador

El proyecto educativo del Centro se inspira en la transformación de las personas a través de la educación y las experiencias personales, siempre acompañados de un profesorado atento a las necesidades de sus estudiantes, que guía en el camino del aprendizaje. En este trayecto ocupa un papel primordial la innovación y la implementación de sistemas y proyectos que permiten situar a cada estudiante en el entorno más adecuado para optimizar todo su potencial.

Desde el primer curso de Educación Infantil se aplica el proyecto Go Steam, entorno dinámico de aprendizaje que permite trabajar las disciplinas STEAM, en el que se potencia el pensamiento computacional poniendo especial énfasis en aspectos como el desarrollo de la lateralidad, el control espacial o la motricidad fina, a través de la robótica o el método LEGO. Este proyecto se enfoca desde la perspectiva de las APS, o aprendizaje a través del servicio, lo que aporta un carácter humanístico y globalizador a todo el proceso de enseñanza.

La propuesta digital del centro se sustenta sobre el principio de uso de la tecnología con sentido. Siguiendo un plan digital muy estructurado, en las primeras etapas de escolarización el aprendizaje es manipulativo, con una utilización muy selectiva y puntual de pantallas de apoyo de forma comunitaria. A lo largo de la Educación Primaria se va ampliando el uso de recursos digitales en el aula, siempre respetando la adecuación a cada edad y necesidad pedagógica. El plan culmina con el proyecto 1x1. con el que a partir de 1º de ESO, los estudiantes cuentan con un dispositivo personal. El uso de esta herramienta queda reglamentado en función de cada materia, considerando el beneficio que pueda aportar en la adquisición de destrezas y conocimientos, sin abandonar en ningún momento el aprendizaje analógico.

Con mirada internacional

Comprometido con la formación de ciudadanos preparados para una realidad multicultural, el colegio apuesta por una sólida apertura internacional y el dominio de idiomas. El proyecto educativo asume el Programa habLE, lo que implica la inclusión de áreas curriculares en inglés, impartidas con el apoyo de auxiliares lingüísticos desde Educación Infantil y Primaria. En los cursos de Secundaria y Bachillerato se ofertan las materias de francés y alemán como segunda lengua.

Desde hace décadas se viene llevando a cabo un consolidado plan de intercambios con centros de Reino Unido, Francia y Alemania. Asimismo, el centro mantiene convenios universitarios, participa en proyectos de la Unión Europea y ofrece la posibilidad de cursar el Bachillerato Dual Americano. También cuenta con la acreditación oficial como centro preparador y examinador Cambridge.

Personalización de la educación

El colegio apuesta fuertemente por equilibrar la formación académica con la atención integral en el desarrollo personal de cada individuo, acompañando a las familias en la formación de personas fuertes, empáticas y resolutivas, capaces de encontrar en su interior las herramientas y los recursos necesarios para gestionar emociones y enfrentar retos.

Desde el inicio de la escolarización, la entrada en el colegio se desarrolla con un cuidado periodo de adaptación, buscando el bienestar de los pequeños y sus familias.

A partir de 3º de Educación Primaria, se aplica el Programa Progrentis, basado en el entrenamiento de habilidades cognitivas. Este método aporta una valiosa información que permite personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo que cada alumno cuenta con un informe individualizado que revela destrezas y áreas de mejora. Esto se complementa con la aplicación de pruebas de screening desde 3º de Infantil, destinadas a la detección temprana de capacidades y dificultades.

Existe un programa de atención personalizada para alumnos con Altas Capacidades, que incluye proyectos como el aula abierta o las experiencias de enriquecimiento, que aportan flexibilidad y grandes oportunidades para el descubrimiento, tanto académico, como personal.

Las Jornadas de Orientación Universitaria y Profesional para grupos de 4º de ESO y 2º de Bachillerato, desarrolladas en el Centro, gozan de gran reconocimiento en el ámbito de la Educación.

Por último, la dedicación personal en tutorías y el seguimiento individualizado con cada familia completa un proyecto educativo que pone a las personas en el centro y busca aprovechar al máximo todo su potencial.

Pequeños logros que impulsan grandes aprendizajes

La apuesta educativa del Colegio Dulce Nombre de Jesús se completa con esos pequeños pasos que definen un lugar diferente. La implicación de un equipo de profesionales entusiastas da frutos y como muestra están la participación de concursos y convocatorias deportivas:

Organización de concursos, proyectos y olimpiadas junto al resto de centros que forman parte de la red Fundación Educativa Francisco Coll (FCOLL).

–El equipo de ajedrez del colegio cosecha triunfos tanto a nivel nacional como internacional, que son motivo de orgullo para toda la Comunidad Educativa.

–Amplia oferta de actividades extraescolares, que mantienen una dinámica y activa vida escolar más allá de la jornada lectiva.

–El servicio de comedor, con menús cuidosamente elaborados en el propio colegio.

–Participación en varias convocatorias UNIDREAM, en las que varios alumnos han alcanzado excelentes resultados y apoyos para su futuro universitario. Sin olvidar los buenos resultados en PAU que, curso tras curso, llenan de satisfacción por el trabajo bien hecho.