La FSA replica al PP: “Queipo dedica el tiempo a erosionar al Gobierno asturiano mientras su partido se descompone”

La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) ha asegurado este lunes que el liderazgo del presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, “se desmorona” a raíz de “los conflictos internos abiertos en varios concejos, entre ellos Gozón y Muros de Nalón”, y afirmó que “la formación atraviesa una crisis de autoridad”.

Las declaraciones, efectuadas por el secretario de Organización del PSOE asturiano, Luis Ramón Fernández Huerga, suponen una réplica a las realizadas por Álvaro Queipo, quien acusó a Barbón de preocuparse solo de “tapar los problemas internos de la FSA y los que tiene con IU”. Queipo enumeró varios episodios en grupos municipales socialistas y llegó a afirmar que “en la FSA hay una sensación de orfandad”.

Huerga sostiene que el Partido Popular asturiano “es incapaz de poner orden en su propia organización” mientras mantiene su crítica al Gobierno del Principado. A juicio de la FSA-PSOE, los últimos episodios registrados en esos municipios reflejan “enfrentamientos internos, descomposición orgánica” y una falta de dirección política dentro de la estructura territorial del PP.

Conflictos en varios concejos

En su valoración, la FSA señala que la situación interna de los populares evidencia que “quien tiene un problema de estabilidad no es el Gobierno, es el Partido Popular”. Huerga considera que el cuestionamiento interno al liderazgo de Queipo impide al PP presentarse como una alternativa sólida. Para los socialistas asturianos, el PP es “incapaz de gestionar ni siquiera sus propios conflictos”.

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Fernández Huerga añadió que, a su juicio, la situación responde a un liderazgo “débil” de Álvaro Queipo que no logra cohesionar al partido ni contener los personalismos en las agrupaciones locales. En ese sentido, interpreta que las tensiones internas no constituyen un episodio aislado, sino la consecuencia de una falta de proyecto común en el PP asturiano.