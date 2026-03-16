"Hemos encontrado en Asturias el talento industrial necesario", afirma en Gijón el CEO de Indra

El consejero delegado de la multinacional española de defensa Indra, José Vicente de los Mozos, ha asegurado este lunes que "la compañía ha encontrado en Asturias los profesionales y el talento industrial que necesita para abordar el reto de dotar a España y Europa de mayor soberanía y autonomía para fabricar vehículos terrestres". De los Mozos se expresó así durante su visita a la fábrica de blindados que la empresa está construyendo en el antiguo Tallerón de Duro Felguera en Gijón, donde acudió junto al presidente de la compañía, Ángel Escribano, y el director general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, Aniceto Rosique.

Los mencionados, junto a una delegación de directivos de Indra y de Defensa, se han desplazado a Asturias con el objetivo principal de participar mañana en un foro en Oviedo sobre la estrategia los planes industriales de la empresa. Al encuentro, que tendrá lugar en la fábrica de armas de La Vega, asistirá también la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, así como representantes de gobiernos autonómicos y municipales del norte de España, y también directivos de empresas, centros de investigación y entidades académica.

Escribano, De los Mozos y Rosique conocieron ayer de primera mano los avances en la adecuación de las instalaciones de El Tallerón, anteriormente dedicada a la producción de piezas de calderería pesada, para iniciar la fabricación de blindados y vehículos lanzapuentes.

Una de las infraestructuras mostradas en la visita fue el nuevo circuito en el que se probarán los vehículos militares que saldrán de las líneas de producción. La pista cuenta con rampas del 60%, desniveles laterales del 40%, foso e instalaciones de vadeo, entre otros elementos, según informó Indra en un comunicado.

La responsable de integración de Indra en Gijón, Carmen Sanz, también mostró a los directivos y al almirante Rosique el taller de integración de vehículos, donde ya se trabaja con los 8x8 "Dragón" cuyas barcazas también se han fabricado en Asturias, en la planta de Santa Sárbara Sistemas en Trubia (Oviedo).

Según Indra, la factoría de Gijón "abordará labores de fabricación y mantenimiento de carros de combate de cadenas y ruedas, así como su mantenimiento y modernización a lo largo de su vida útil". No obstante, el futuro de toda esta actividad se dirimirá en el Tribunal Supremo después del recurso presentado por Santa Bárbara.

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El presidente de Indra, Ángel Escribano, afirmó que "Indra está dotándose de nuevas capacidades que le permiten cumplir con sus compromisos de entrega en tiempo y forma", y añadió que la empresa se ha preparado "para poder acometer los Programas Especiales de Modernización, asegurando a las Fuerzas Armadas un servicio cercano y de máxima calidad a lo largo de todo el ciclo de vida de las plataformas".