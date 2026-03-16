Los médicos inician otra semana de huelga (contra las "jornadas prolongadas") y critican que los servicios mínimos incluyen "actividad ordinaria"

Unos 4.000 médicos asturianos, junto a sus colegas de toda España, están convocados desde hoy lunes a una nueva semana de huelga (hasta el viernes) dirigida a mostrar su rechazo al Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos y a reclamar un texto propio que reconozca las particularidades del colectivo (en cualificación y en responsabilidad).

En la semana de huelga del mes pasado se suspendieron, según el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), 190 cirugías y 950 consultas y técnicas. En esta ocasión, el SIMPA ha subrayado que “la determinación de los médicos asturianos de defender su profesión y sus derechos sigue intacta, a pesar de la ceguera y la falta de voluntad negociadora de la Ministra y de quienes la rodean”.

Las reivindicaciones esgrimidas por los médicos asturianos son seis: la ya citada retirada del proyecto de Estatuto Marco, la consiguiente negociación de un estatuto propio, la recuperación de la paga extra, una clasificación profesional “acorde con nuestra responsabilidad", la supresión de las “jornadas laborales prolongadas” y que cada hora trabajada compute para el proceso de jubilación.

Una de las singularidades de estas movilizaciones es que se dirigen contra el Ministerio de Sanidad, mientras que las repercusiones de los paros recaen sobre los pacientes –como es habitual– y, en el plano político, contra los gobiernos autonómicos, que son los responsables de la gestión de la sanidad.

Vuelven las "cajas de resistencia"

Una novedad relevante en Asturias radica en que el SIMPA, que había decidido cerrar las “cajas de resistencia” a las que los médicos hacen aportaciones para compartir los costes de los que hacen huelga, viendo que la respuesta era débil, ahora ha decidido reabrirlas en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA, Oviedo) y en el Hospital de Cabueñes (Gijón).

Según el Sindicato Médico de Asturias, “en las últimas semanas el espíritu colectivo ha vuelto a demostrarse”. Y añaden los responsables sindicales: “Compañeros muy comprometidos con la huelga y que se han implicado en la gestión y organización de las cajas, solicitaron la reapertura de las cajas en el HUCA y en Cabueñes, y podemos decir con orgullo que el esfuerzo ha merecido la pena. Una vez más se demuestra que cuando el colectivo se moviliza, responde. En otros centros, no se ha producido el mismo ímpetu para relanzarlas, pero queda mucha huelga”.

Esta nueva oleada de apoyos, proclama el SIMPA, “incluso frente a unos servicios mínimos claramente abusivos, nos permitirá mantener la huelga indefinida”.

Reproche a los que hacen "peonadas" durante la huelga

En una situación poco habitual en un escenario de conflicto, el Sindicato Médico de Asturias ha reprochado la actitud “poco colaboradora que nos han hecho notar muchos compañeros” consistente en “la realización de peonadas (horas extra por las tardes) durante la semana de huelga por parte de algunos facultativos”. El SIMPA asevera que “mientras unos asumen pérdidas económicas y desgaste personal para defender a todo el colectivo, estas prácticas son difícilmente justificables desde el punto de vista de la solidaridad profesional”.

En el marco de la huelga de esta semana, para este jueves el SIMPA ha convocado una concentración para las 19.00 horas en la plaza de La Escandalera, de Oviedo. Ese mismo día, el Sindicato Médico de Asturias se sumará a la manifestación que convocan los profesionales que forman parte de la plataforma Médicos del Sespa (integrada por médicos jóvenes, mucho más dispuestos a salir a la calle a protestar), que partirá a las 18.00 horas de la plaza de España.

El SIMPA anima a sus afiliados a que participen en ambos actos “para demostrar la unidad de la profesión ante el ataque que estamos recibiendo por parte de la Ministra con el nuevo estatuto marco”.

Sin contactos con el Ministerio

Las organizaciones convocantes de la huelga a nivel nacional son la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

Desde los paros que tuvieron lugar en febrero, no se han producido "contactos formales" entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Sanidad, según ha señalado el propio Comité.

Por parte de Sanidad, la ministra Mónica García Gómez se ha dirigido en varias ocasiones a las organizaciones sindicales a través de declaraciones a los medios y se ha tratado de "encauzar el conflicto" con un "acuerdo" con el Foro de la Profesión Médica el pasado 4 de marzo.

En una carta al Comité, que comunicó su intención de mantener la huelga si el Ministerio no se reunía directamente con sus miembros, García afirma que el acuerdo con el Foro contaba "con conocimiento y participación" de estas organizaciones y "suponía la oportunidad de mantener el diálogo, evitar la huelga y desescalar el conflicto", ya que ahondaba en las principales demandas que provocan el malestar de los médicos.

Sin embargo, el Comité de Huelga asegura en su respuesta que dicho acuerdo "no existe", sino que se trata de una "propuesta" y que, en todo caso, si se hubiera firmado, "carecería de valor jurídico", ya que el Foro de la Profesión Médica no tiene competencias en materia de negociación laboral, que solo puede establecerse con el Comité.

Reconocer "formación, desempeño y responsabilidad"

De este modo, los sindicatos médicos retomarán sus movilizaciones para demandar un texto propio que reconozca "las especiales condiciones de formación, desempeño y responsabilidad" de los profesionales médicos y facultativos. Sanidad rechaza esta norma porque "rompería la cohesión y generaría desigualdades" en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

El pasado 26 de enero, Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley de Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales del SNS, que ahora deberá pasar por el Consejo de Ministros y continuar con su tramitación parlamentaria.

Los distintos sindicatos autonómicos han convocado movilizaciones en sus territorios, bien a través de concentraciones a las puertas de los centros asistenciales, frente a instituciones del gobierno nacional o autonómico o manifestaciones.

Servicios mínimos abusivos

Respecto a los servicios mínimos, el Comité de Huelga ha informado de que la situación "es similar" a la de febrero, manteniéndose los que se establecieron entonces. Según ha detallado, en algunos casos han sido denunciados por “abusivos”, como ha ocurrido en Castilla y León, Aragón o Comunidad Valenciana.

Lo mismo valora el SIMPA en Asturias, donde -afirma- se "obliga a realizar actividad ordinaria bajo la etiqueta de mínimos", acción que "supone un ataque directo al derecho fundamental de huelga".

La huelga médica de esta semana es la segunda de las cinco que el Comité tiene previstas hasta junio, en caso de que no se desbloquee la situación a través de una reunión bilateral con el Ministerio. Las siguientes están programadas para las semanas del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

El PP reclama mejores condiciones laborales y retributivas para los médicos

De otro lado, el Partido Popular ha registrado una proposición no de ley en el Congreso y una moción en el Senado para exigir al Gobierno el reconocimiento de la singularidad de los médicos dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS), así como la mejora de sus condiciones laborales y retributivas.

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A través de estas iniciativas parlamentarias, el PP reclama para los médicos el reconocimiento de su "singularidad" con una mesa de diálogo y negociación específica en la que se aborden cuestiones como la conciliación, la evolución de las guardias y su equiparación progresiva con las horas ordinarias, la mejora de la retribución y una clasificación profesional que ponga en valor su formación, responsabilidad y papel como pilar del SNS.