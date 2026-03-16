Más seguimiento en el HUCA y Cabueñes y entre los médicos residentes: el balance del primer día de la nueva semana de huelga sanitaria en Asturias
El SIMPA sitúa el mayor apoyo a los paros en los hospitales y un bajo impacto en los centros de salud de la región
El secretario general del Sindicato Médico alerta de que el “daño” que se inflige a los pacientes “empieza a ser muy grande” y lo achaca a “una cabezonería de una Administración central incapaz de negociar”
La primera jornada de esta semana de huelga médica está registrando un mayor seguimiento en los hospitales de Cabueñes (Gijón) y Central (Oviedo), y un bajo impacto en los centros de salud de la región.
Así acaba de hacerlo público José Antonio Vidal, secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), quien ha admitido que el “daño” que los paros (que se desarrollan de manera intermitente desde junio de 2025) infligen a los pacientes “empieza a ser ya muy grande” y ha atribuido la responsabilidad de esta situación a “una cabezonería de una Administración central incapaz de negociar” y también a “una Administración autonómica que, en cierta medida, es incapaz de presionar suficientemente al Gobierno central para que se dé cuenta del problema que está desarrollándose”.
En el terreno de las cifras, Vidal ha indicado que el seguimiento del paro en este lunes está siendo “muy similar” al contabilizado en la semana de huelga de febrero. El secretario general del SIMPA habla de un seguimiento global de “alrededor del 58%” de los médicos y facultativos que pueden hacer huelga.
Las cifras por territorios son diversas, según la organización sindical, con un 65% en el HUCA (Oviedo), casi el 70% en Cabueñes (Gijón) y números “mucho menores” en otros ámbitos, como atención primaria, “donde se alcanza el 25%”.
¿A qué se deben estas disparidades en el seguimiento? A juicio de José Antonio Vidal, “no al desgaste, ya que está visto que el espíritu reivindicativo se mantiene muy alto, sino principalmente a que el impacto sobre los pacientes empieza a ser muy grande, y todos los médicos y facultativos de Asturias somos conscientes de que se está realizando un daño a la población que es injustificado”.
Alto seguimiento de los MIR
Un dato llamativo, según el máximo responsable del SIMPA, es que “el colectivo que más está participando en la huelga, y alcanza cifras de casi el 80 % de seguimiento respecto a los que pueden ponerse en huelga”, son los médicos residentes. Vidal sostiene que este dato “demuestra que las generaciones futuras de profesionales están dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias por un futuro profesional mejor”.
Vidal ha hecho hincapié en que las cifras de seguimiento “están lastradas, como pasaba en la anterior semana, por los servicios mínimos abusivos que siguen manteniéndose intactos y que en este momento están pendientes de resolución judicial, ya que hemos pedido medidas cautelares al Tribunal Superior de Justicia para ver si logramos frenarlos y evitar esta descompensación respecto a otras autonomías”.
Un Estatuto Marco propio
Unos 4.000 médicos asturianos, junto a sus colegas de toda España, están convocados desde hoy lunes a una nueva semana de huelga (hasta el viernes) dirigida a mostrar su rechazo al Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos y a reclamar un texto propio que reconozca las particularidades del colectivo (en cualificación y en responsabilidad).
En la semana de huelga del mes pasado se suspendieron, según el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), 190 cirugías y 950 consultas y técnicas. En esta ocasión, el SIMPA ha subrayado que “la determinación de los médicos asturianos de defender su profesión y sus derechos sigue intacta, a pesar de la ceguera y la falta de voluntad negociadora de la Ministra y de quienes la rodean”.
Las reivindicaciones esgrimidas por los médicos asturianos son seis: la ya citada retirada del proyecto de Estatuto Marco, la consiguiente negociación de un estatuto propio, la recuperación de la paga extra, una clasificación profesional “acorde con nuestra responsabilidad", la supresión de las “jornadas laborales prolongadas” y que cada hora trabajada compute para el proceso de jubilación.
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