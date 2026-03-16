Medio Rural abre la convocatoria anual de la PAC: más de 95 millones y un mes y medio para presentar la solicitud

Medio Rural abre la convocatoria anual de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), tras su publicación este lunes en el Boletín Oficial del Principado (BOPA). La inversión este año asciende a algo más de 95 millones de euros, que se repartirán en distintos ámbitos. Las solicitudes podrán presentarse desde este martes hasta el 30 de abril.

La partida más cuantiosa se destinará a los pagos directos a la agricultura y la ganadería, casi 70 millones. Esta aportación, “esencial para el mantenimiento de la renta de los profesionales del campo”, incluye la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, la ayuda redistributiva, la complementaria para jóvenes, los ecorregímenes y pagos asociados a la producción de leche y carne de bovino, ovino y caprino, entre otros.

Para compensar las desventajas derivadas de mantener la producción agraria en zonas de montaña y otras áreas con limitaciones naturales significativas están previstos 20,25 millones, mientras que se reservan 2,4 millones para los compromisos voluntarios relativos a la producción ecológica, aplicables a la apicultura, la agricultura y la ganadería.

La ayuda para fomentar los recursos genéticos del Principado se amplía por segundo año consecutivo, y ya supera los 1,7 millones de euros. Además, se contemplan 800.000 euros para compensar el compromiso de gestión sostenible de pastos en común y 577.500 euros se destinan a favorecer la biodiversidad, tanto en las plantaciones de manzano como en la apicultura.

La tramitación de solicitudes se realizará a través de la herramienta Sistema de Gestión de Ayudas (SGA), con el apoyo de las entidades bancarias colaboradoras. La aplicación, explica en el Principado, está operativa desde el pasado 2 de febrero, lo que ha permitido revisar los borradores de solicitud con antelación.

Además, la dirección general de Ganadería y Sanidad Agraria organizó en las últimas semanas varias jornadas formativas sobre las novedades de la campaña, de modo que se ha podido avanzar en la preparación de los expedientes que podrán registrarse desde este martes.

Asimismo, se podrá comunicar la cesión de derechos de pago básico y solicitar derechos de la Reserva Nacional de Pago Básico, "orientada especialmente a jóvenes agricultores y a productores que se incorporan a la actividad y cuentan con la formación adecuada en el ámbito agrario".

“Los fondos de la PAC constituyen la base del desarrollo económico del sector primario y resultan esenciales para garantizar la producción de alimentos sanos, seguros y de calidad; favorecer el arraigo en el territorio, combatir el despoblamiento y ayudar al sector a afrontar situaciones de inestabilidad en los precios, como las derivadas del conflicto en Irán”, afirman en el Principado.