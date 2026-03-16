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PODCAST: Bajo en grasa, rico en proteínas y sin azúcares añadidos: todos los beneficios que debes conocer del kéfir

Este fermento es el complemento ideal para tus desayunos, meriendas o cenas y una gran fuente de calcio y vitamina D

Los beneficios del Kéfir

Los beneficios del Kéfir

L. L.

En este episodio de Queremos Ayudarte viajamos al origen del kéfir, una bebida fermentada milenaria que ha llegado hasta nuestros días como un alimento funcional lleno de beneficios. Te contamos por qué el Kéfir es una opción ideal para incorporar a tu rutina diaria y qué lo hace diferente: contribuye a la salud digestiva gracias a su contenido en calcio y 16 fermentos lácteos vivos.

Además, es bajo en grasa, rico en proteínas y sin azúcares añadidos, tiene un sabor suave y refrescante, ideal para tomar solo o en recetas dulces y saladas.

Se trata de una fuente natural de calcio y vitamina D, esenciales para los huesos, músculos y sistema inmunitario. En definitiva, un alimento completo, auténtico y al alcance de todos.

Escucha el podcast a continuación.

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