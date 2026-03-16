Contenido ofrecido por masymas
PODCAST: Bajo en grasa, rico en proteínas y sin azúcares añadidos: todos los beneficios que debes conocer del kéfir
Este fermento es el complemento ideal para tus desayunos, meriendas o cenas y una gran fuente de calcio y vitamina D
L. L.
En este episodio de Queremos Ayudarte viajamos al origen del kéfir, una bebida fermentada milenaria que ha llegado hasta nuestros días como un alimento funcional lleno de beneficios. Te contamos por qué el Kéfir es una opción ideal para incorporar a tu rutina diaria y qué lo hace diferente: contribuye a la salud digestiva gracias a su contenido en calcio y 16 fermentos lácteos vivos.
Además, es bajo en grasa, rico en proteínas y sin azúcares añadidos, tiene un sabor suave y refrescante, ideal para tomar solo o en recetas dulces y saladas.
Se trata de una fuente natural de calcio y vitamina D, esenciales para los huesos, músculos y sistema inmunitario. En definitiva, un alimento completo, auténtico y al alcance de todos.
Escucha el podcast a continuación.
- El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
- Tres de cada cuatro médicos asturianos ganan más que el presidente (y los hay, en zonas periféricas, que alcanzan los 150.000 euros anuales)
- Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
- Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria
- El centro comercial Parque Astur cambia de manos: este es el grupo que se convierte en el principal propietario
- Localizan en la costa francesa el cuerpo del pescador desaparecido en Coaña hace más de dos meses
- Una inversión de 1.000 millones y 700 empleos: así es el proyecto para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias
- El nuevo radar instalado hoy que pilla por sorpresa a los conductores en la A-66 en Asturias: multas de 200 euros
Los médicos inician otra semana de huelga (contra las "jornadas prolongadas") y critican que los servicios mínimos incluyen "actividad ordinaria"
Más tiempo para ejecutar inversiones de Transición Justa: el Ministerio sopesa ampliar el plazo para evitar que Asturias pierda 15,4 millones
PODCAST: Bajo en grasa, rico en proteínas y sin azúcares añadidos: todos los beneficios que debes conocer del kéfir
Contenido ofrecido por masymas
El centru comercial Parque Astur cambia de manes: esti ye'l grupu que se convierte nel principal propietariu
La multinacional estadounidense Sonoco va doblar la capacidá de producción de la so fábrica d'envases de Silvota
Currusquinos Montessori: educar para la paz y para la vida desde los primeros años
Contenido ofrecido por el Colegio Currusquinos Montessori